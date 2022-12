¡Acceso es gratis! Encienden el Árbol monumental de Navidad y la Villa Navideña en Tlalpan 

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, encendió el Árbol monumental de Navidad y la Villa Navideña donde el acceso es gratuito y los visitantes pueden tomarse fotos.

En la explanada de la alcaldía, la noche de este sábado, González Magallanes dijo que las fiestas navideñas son una época para estar más unidos, más juntos y dejar de lado todas las diferencias que tengamos porque “son momentos de felicidad, de transmitir amor y cariño. Les deseamos que tengan felices fiestas y esperamos que vengan y disfruten esto que hicimos para ustedes”.

Dentro de la Villa Navideña estará Santa Claus de manera gratuita, tomándose fotos con quienes así lo deseen y recibiendo las cartas de las niñas y niños dirigidas a él, de las 17:00 a las 21:00 horas, hasta el 23 de diciembre.

Como parte de la celebración, la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan bajo la dirección Lizzi Ceniceros, deleitó a las y los presentes con música navideña como la Marcha del Cascanueces, Ven a cantar, Jingle bell rock, All I want for christmas is you, entre otras melodías.

El Árbol de Navidad y la Villa Navideña permanecerán encendidos durante diciembre y hasta los primeros días de enero de 2023.

Asimismo, en Casa Frissac se puede visitar el tradicional nacimiento elaborado con figuras de tamaño real en el que se dejó de utilizar heno y musgo sustituyéndolos por paja.



rdmd