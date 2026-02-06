Más Información
Se acabó la disputa por la curul en el grupo parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México. Ayer Gerardo González García anunció que solicitará licencia para que Victor Hugo Lobo Rodríguez retome su actividad legislativa.
En entrevista, recalcó que no es ningún Juanito y resaltó su trayectoria académica.
Asimismo, detalló que el acuerdo logrado con Lobo Rodríguez es “muy sencillo: de lo que sobra de periodo ordinario, la mitad él lo va a desempeñar y posteriormente yo voy a desempeñar la otra mitad, ese es el acuerdo”.
