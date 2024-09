7 años han pasado del día de la tragedia del Colegio Rébsamen donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños y pareciera que el grito de justicia se va ahogando y perdiendo en el tiempo y la herida, poco a poco va cerrando, pues apenas unas cuatro coronas de flores de colocaron en el memorial.

La mayoría de los padres o familiares no llegaron y los vecinos, poco o nada se acuerdan de la tragedia, “pues ahora no nos avisaron de nada, no supimos si iba ser en el colegio o no, pero ve, no llego nadie. Es triste ver esto así”.

“Pero hay que entender, las ocupaciones, el trabajo los años de terapia y creo que no es sano seguir con ese dolor. A nosotros nos costó años aceptar la desgracia, pero no olvidamos”, comentaron los familiares de la Yesica Laura, una de las niñas que murió ahí.

A 7 Años de la tragedia del Colegio Rébsamen, el olvido y el dolor persisten en un memorial abandonado. Foto: David fuentes

El memorial luce casi abandonado, vecinos dijeron que solo este día llegó personal de limpieza a “más o menos” barrer y limpiar todo, algunos de los momentos de bronce ya fueron pintarrajeados e incluso, denunciaron que se robaron un colibrí que adornaba una de las enormes esculturas.

El tiempo no perdona y hace olvidar todo, tanto que ahora la fuente y espejo de agua es usado por migrantes, vagos, mugrosos y malvivientes para darse un baño, “ve, eso somos, en eso acabo la memoria de los niños. No hay un solo funcionario importante castigado y ahora, se orina, se cagan o se bañan sobre la memoria de nuestros hijos”, dijeron entre lágrimas.

LL