Sin importar el calor, frío o lluvia, “mantener la ciudad limpia”, es el objetivo y el orgullo de todos los días de Concepción Rosales, una de los 2 mil 500 trabajadores que día y noche conforman brigadas de barrenderos que atienden los mil 116 kilómetros de red vial primaria de la Ciudad de México.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aseguró que en esta administración se incrementó 110% el salario de quienes conforman la ola verde, como un reconocimiento a su esfuerzo, ya que gracias a ellos, destacó, la Ciudad mantiene un lugar preponderante, como una de las mejores entidades del país en materia de imagen urbana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Sobse, Tania Carro Toledo, indicó que los 2 mil 500 trabajadores, ya sea por la mañana, tarde o noche, realizan labores de barrido manual y mecánico, recolección de residuos sólidos urbanos y eliminación de grafitis en la red vial primaria, compuesta por 35 ejes, nueve vialidades de acceso controlado y 125 vías primarias.

Diariamente se atienden 108 vialidades con barrido manual (escobas) y 70 con barrido mecánico (algunas se atienden bajo las dos modalidades).

La directora general de Servicios Urbanos de la Sobse explicó que las vialidades se atienden de acuerdo con sus necesidades, hay algunas que requieren de limpieza hasta tres veces al día, como Circunvalación, por ejemplo, hay otras que con una vez al día es suficiente.

Orgullo de barrer las calles

Concepción Rosales tiene más de 14 años trabajando como barrendera y aseguró que una de las mayores satisfacciones que se lleva al terminar su jornada de ocho horas es “dejar la Ciudad limpia”.

Compartió que la mayoría de la gente reconoce el esfuerzo con “un gracias”, aunque también “hay que cuidarse de los coches”.

Recordó que entró a trabajar a los servicios de limpia porque le llamó la atención el uniforme, que anteriormente era de color naranja y ahora es verde fosforescente. Afirmó con orgullo que su trabajo le ha permitido mantener a sus tres hijos y verlos crecer. “En ese tiempo estaban chiquitos mis niños y ya ahorita son adultos”.

Agregó que antes de irse a vivir a Estados Unidos, también uno de ellos laboró a su lado barriendo las calles de la capital. “No me importa ni el calor ni el frío ni la lluvia, la verdad es un ambiente que se siente uno libre, sin preocupaciones. Hay que cuidarnos de los carros, hay que tener un poquito de cuidado, pero con eso es más que suficiente”.

Concepción Rosales tiene más de 14 años como barren- dera, su mayor satisfacción es dejar la Ciudad limpia. Foto: de Eduardo Castañeda

Victoria Román Francés se ha dedicado al oficio durante 16 años y su orgullo es “no ver basura tirada y mantener la Ciudad limpia”.

“No es difícil, está bueno el trabajo, nos ayuda a solventar nuestros gastos”, expresó.

Dijo que pese a vivir en el Estado de México y hacer un trayecto de dos horas de camino de ida y dos de regreso, “no es pesado”.

Además, su trabajo le ha permitido mantener a sus dos hijos. “Hoy ya son adultos, pero me ayudó a sacarlos adelante. Seguiré hasta que Dios me preste vida. Mis hijos me dicen que es bonito el trabajo y se sienten orgullosos de mí”.

“A veces la gente no valora el trabajo que hacemos para tener una bonita vista del Viaducto, para que se vea limpio”, indicó.

Victoria Román coincide con sus compañeros y señala que su orgullo es mantener la Ciudad limpia. Foto: de Eduardo Castañeda

Mientras empuja su carrito recolector, Vicente Hernández comentó que lleva cuatro meses en el área de Servicios Urbanos; anteriormente vendía juguetes; hoy, además de barrer, se encarga de eliminar los grafitis que detectan en mobiliario como botes de basura o postes de alumbrado o semáforos.

“Es diferente el trabajo, pero el ambiente está bueno. Nos llevamos bien y la satisfacción es que dejamos limpias las calles. Hay días que son pesados, hay otros que sale mucha basura, otros no tanto. No es difícil, hay que agarrar práctica para barrer. Tengo tres hijos y están orgullosos. Estoy contento de trabajar aquí”, dijo.

Vicente Hernández dice que aunque hay días pesados, lo satisfactorio es dejar las calles limpias. Foto: de Eduardo Castañeda

Incremento Salarial

La directora general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad remarcó que en esta administración se aplicó un incremento salarial de 110%.

“Buscamos que las empresas que nosotros contratamos cumplan con todos estos compromisos que se establecen en los contratos que firman con nosotros y que se le dé al trabajador un trato muy digno y se mejoren las condiciones en las que ellos están laborando”, subrayó.

Tania Carro Toledo informó que una de las aportaciones más importantes que se hizo en esta administración fue voltear a ver “a toda esta marea verde, porque se mejoraron sus salarios”.

Los 2 mil 500 trabajadores de limpia mantienen a la capital como una de las mejores entidades del país en materia de imagen urbana, dice la Sobse. Foto: de Eduardo Castañeda

A la fecha, para la limpieza de las vías primarias de la Ciudad operan 15 empresas que contratan a dicho personal.

“Para nosotros es muy importante que los compañeros que están trabajando en las calles noche y días cuenten con las prestaciones de ley, que tengan salarios justos, que se les pueda pagar todo, las prestaciones que implican el pago de horas extras, dependiendo de alguna situación que implique y que tengan las herramientas y los insumos necesarios y en buenas condiciones, incluyendo sus uniformes”, concluyó la funcionaria capitalina.