Yogur y otros alimentos que puedes comer caducados

Antes de comprar comida, una de las acciones básicas que como consumidores debemos hacer, es percatarnos de que nuestros alimentos sean comestibles y, en ese sentido, las fechas de caducidad y el etiquetado, son muy relevantes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) define a la fecha de caducidad como un mecanismo que nos ayuda a saber hasta cuándo es recomendable consumir ciertos alimentos, ya que de comerlos caducados, nuestra salud y hasta nuestra vida podrían estar en peligro.

Sin embargo, existen algunos alimentos que incluso con el pasar de los meses, no son peligrosos de consumir. Aquí te decimos cuáles son los más comunes, tal vez tengas algunos en tu refrigerador.



Caducidad contra consumo preferente, ¿es lo mismo?

Mucha de la comida que consumimos diariamente tiene un tiempo de vida limitado. Al cabo de días o semanas se deterioran, pierden su sabor o color característico y pueden hacer daño. Pero otros, incluso si pierden su sabor y propiedades, no son dañinos.

La Organización de Consumidores y Usuarios Española (OCU) determina que existen 3 tipos de alimentos de acuerdo con su fecha límite de consumo. con fecha de caducidad, no perecederos o con fecha de consumo preferente.

- La fecha de caducidad se aplica en alimentos muy perecederos (es decir, que tienen una vida útil limitada), como carnes, pescados, embutidos y pollo. Estos no deben consumirse llegada la fecha indicada en su empaque, o máximo una semana después de haberlos comprado en un mercado, aún estando refrigerados.



- Los alimentos no perecederos, al contrario que los anteriores, no tienen fecha de caducidad ni de consumo preferente, como bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen, vinagre, sal, azúcar o chicles, por mencionar algunos.



- Según la Profeco, los alimentos con fecha de consumo preferente pueden comerse sin riesgo aunque ya haya pasado la fecha indicada. Sin embargo pierden cualidades como su sabor, textura u olor, al igual que los no perecederos.





¿Cuáles son los alimentos seguros de comer aún caducados?

La OCU propone una lista de 10 de los alimentos más comunes con fecha de consumo preferente que son seguros de consumir incluso después de su fecha de caducidad.

- Yogures

- Pan de molde, de panaderías y galletas

- Papas fritas y frutos secos

- Refrescos y alcohol

- Pastas, arroces y legumbres

- Mermeladas y mantequillas

- Quesos curados

- Sopas y salsas de sobre

- Envases de tomate

- Alimentos enlatados (conocidos también como no perecederos)



No obstante hay que señalar que el requisito principal es que no deben estar abiertos (eso asegura su salubridad).

Como lo mencionamos anteriormente, el único punto negativo de estos alimentos es que pierden ese sabor “rico” o “fresco” de cuando aún no pasaba su fecha indicada. Por ejemplo, el refresco pierde su gas, el arroz tiene una textura más dura y el yogur sabe más fermentado de lo normal. En todo caso, quien decide si comerlos o no eres tú.



Evita que tu comida se eche a perder

Si quieres que los alimentos marcados con fecha de consumo preferente sigan sabiendo bien y, en general, que tu comida dure mucho más, el portal Consumer Report sugiere 2 acciones básicas:

- Congela tu comida. Suena lógico y es lo más eficaz. Tyler Lark, investigador del Gibbs Land Use and Environment Lab, mencionó al sitio Consumer Report que “la congelación es una excelente manera de detener el proceso de envejecimiento y prolongar la vida útil de los alimentos que, de lo contrario, podrían echarse a perder”.

- Envuélvela con diferentes tipos de capas. Hay trucos para prolongar la vida útil de las verduras, como envolver el brócoli en una toalla de papel humedecida, mantener el apio en papel de aluminio o en las ya clásicas bolsitas selladoras.

Otra recomendación del sitio del consumidor es que cuando a tu comida le llegue la hora de “echarse a perder”, la utilices como composta, esto en el caso de frutas o verduras.



