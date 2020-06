Este viernes 3 de julio se realizará "Bid for Recovery", un evento realizado por The World's 50 Best Restaurants, que consistirá en una subasta de experiencias gastronómicas al lado de los chefs y restaurantes que conforman el prestigiado listado.

La subasta busca recaudar fondos para apoyar de manera directa a los distintos restaurantes que han sido golpeados por la pandemia de Covid-19 alrededor del mundo.

Tanto chefs como marcas patrocinadoras de The World's 50 Best Restaurants han donado distintos tipos de experiencias que prometen hacer de la subasta un evento emocionante e inolvidable para todos los amantes de la gastronomía que participen. Algunas de las experiencias destacadas son:



1. Un día con los chefs Mauro y Julia Colagreco, con quienes se podrá visitar el jardín de Mirazur (el mejor restaurante del mundo) para recolectar vegetales, conocer a los pescadores que surten de producto fresco el restaurante y almorzar en Pecora Negra, la pizzería orgánica de Mauro. También podrás probar el nuevo menú degustación y recibir de regalo una caja de vino y copas.

2. Un día en la granja Bleu Belle del chef Dominique Crenn, del restaurante Atelier Crenn, en San Francisco, para conocer de cerca actividades como apicultura, producción de aceite de oliva y fermentación. El resto de actividades incluyen una degustación de vinos, una clase de cocina con el famoso pastelero Juan Contreras y una cena tanto en Atelier Crenn como Petit Crenn.

3. Hospedaje de 4 días en el famoso hotel Marina Bay Sands y Capella, en Singapur. Comida en Odette, uno de los mejores locales de Asia, una cena en Burnt Ends, cocteles en Atlas y una visita guiada por los puestos callejeros de comida.

4. Un safari culinario dirigido por los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León. La aventura incluye experiencias gastronómicas en los restaurantes de la pareja: Central y Kjolle, en la ciudad de Lima; un viaje a Cusco para conocer Mater iniciativa, el proyecto estrella de Martínez, una comida en el restaurante Mil y un tour por Valle Sagrado, cerca de Machu Picchu.

Otras experiencias interesantes son:

+Un tour de degustación en la Ciudad de México con Édgar Núñez de Sud777, en México.

+Experiencia culinaria en Delhi para cuatro personas en Indian Accent, en la India.

+Un safari culinario de tres días en São Paulo con A Casa do Porco, en Brasil

+Una clase magistral de coctelería, una cena y una noche de hospedaje en la suite del Connaught Hotel, en Londres.

+Una comida, bebidas, compras y clubbing en Berlín con Nobelhart & Schmutzig.

+Una noche en el valle de Soča con Ana Roš de Hiša Franko, en Kobarid, Eslovenia

+Día de pesca y fiesta con Florilège en Tokio, Japón.

+Gastronomía y cultura en Viena con Steirereck, con recorrido en helicóptero.

+Tres días de descubrimiento gastronómico en Moscú con White Rabbit y Selfie.

+Tour por Hong Kong con Richard Ekkebus de Amber; y hospedaje en la suite en el hotel The Landmark, Hong Kong

Además de las experiencias gastronómicas al lado de los mejores chefs del mundo, también se subastarán botellas raras de licores, obras de arte de chefs, clases privadas de cocina, recorridos por regiones vinícolas, viajes náuticos, degustaciones exclusivas y fiestas.

La subasta se realizará en línea el viernes 3 de julio a través de la página 50BestForRecovery.com. Sin embargo, el evento correrá hasta el 12 de julio.