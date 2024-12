¡Si amaste la película de Wicked, este restaurante es para ti! Así como la magia llegó a invadir todo Oz en el filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, también lo hizo en todo el W México City, en donde podrás comer y beber como en Shiz, la Universidad donde estudian los personajes del musical. ¿Quieres ir? En Menú te contamos los detalles.

Restaurante de Wicked en W México City. Foto: Alan Nájera / El Universal

Wicked en el W México City

Esta experiencia se divide en dos opciones para disfrutar tanto de la gastronomía como de la coctelería inspirada en Wicked. El primer punto que te lleva a Oz es la pop-up en el primer piso del hotel, en donde encontrarás un restaurante temático que, por tiempo limitado, servirá algunos platillos que el chef Diego Yijima preparó basándose en la película.

Restaurante de Wicked en W México City. Foto: Alan Nájera / El Universal

El menú, aunque corto, es ideal para empezar el día, ya que desde el desayuno hay opciones como el "Spellbinding yogut parfati" que lleva yogurt griego con frutos rojos, higos, cerezas negras y avellanas; o bien un "Unlikely friendship scones", un gratinado de brie con mermelada de frambuesa y cremoso de aguacate. También puedes probar los huevos benedictinos, las crepas de queso de cabra y gouda, o el croissant de jamón serrano. Cabe mencionar que también hay platillos veganos y gluten free para este momento y un pequeño apartado para infantes.

Restaurante de Wicked en W México City. Foto: Alan Nájera / El Universal

Si vas para la comida o la cena, el menú cambia. Puedes iniciar con el "Shizppetizers", un humus con jitomate, pesto y pistaches, las "Oz Dust Fries", unas papas fritas con dip de elote amarillo y albahaca. Esta el salmón ahumado con alcaparras o el guacamole con pico de gallo.

Para los platos principales prepárate, porque es posible que Fiyero, Elphaba y Glinda se presenten a cantar, una sorpresa que el personal prepara para los comensales a la par que la "So popular burger" con queso Monterrey Jack y cebolla caramelizada, "Land of Oz fetuccini" una pasta cremosa con salmón y espinaca, "The Wonderfullest Chicken" para los amantes de las pechugas empanizadas de pollo o el "Floating over Oz Short Rib", que como su nombre lo indica, es una pieza de costillas braseadas, bañada en un poco de caldo y cremoso de elote. Este platillo va acompañado de una escoba como la de la imparable bruja del oeste.

Restaurante de Wicked en W México City. Foto: Alan Nájera / El Universal

Para el poste van bien las trufas de pistache, mango y mole rosa, que aparecen entre el humo de la mano de la propia Elphaba. Si prefieres algo fresco, desde las llamas aparecerá una paleta de cheescake rellena de fresa, pétalos y papel oro. Para tomar puedes pedir desde un café hasta una limonada mineral, aunque también hay mixología con y sin alcohol, como el Ozpresso Martini, el Outstandiful tea, o el pinkshake.

El bar secreto de Oz

En cambio, si lo que quieres es disfrutar de un cocktail como si estuvieras con el mismísimo Oz, en el piso 25 del W México City se esconde un speakeasy, es decir, un bar oculto solo para los fanáticos del musical, o para los amantes de un buen cocktail. Aquí, entre sillones y mesas que asemejan la lujosa ciudad esmeralda de la película, podrás pedir una variedad de cocktails inspirados en Wicked. Si miras hacia el Oeste podrás encontrar este bar oculto, en donde cada noche hay una fiesta de la mano del DJ residente del hotel, acompañados de tragos y snacks para compartir.

Restaurante de Wicked en W México City. Foto: Alan Nájera / El Universal

Eso sí, es imprescindible reservar porque los lugares son limitados. Estas experiencias estarán disponibles hasta el 6 de enero de 2025.

Dirección: Campos Elíseos 252, Polanco, CDMX.