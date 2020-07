Con el confinamiento, además de aprender o experimentar con la cocina, a muchos nos entró el gusanito de hacer cocteles más ricos, elaborados, profesionales y bien presentados en casa, que la típica Margarita de licuadora o la Paloma de cajón.

Según lo que el bartender Martin Hudak, de Maybe Sammy, en Nueva York, dijo a la revista New York, si nos vemos en un aprieto, es posible usar utensilios que tenemos en casa: "Para mezclar puedes usar un termo o un mason jar con tapa; para medir, cucharas y tazas, y para mezclar, cualquier cuchara o utensilio de madera".

Sin embargo, de acuerdo con Stacey Swenson, la bartender en jefe de Dante (actualmente el número uno de la lista de los Mejores 50 Bares del Mundo), si tus utensilios van a ser vistos por tus visitas en un futuro no muy lejano porque, claro querrás presumir lo aprendido, o si tienes un carrito de bar y estás buscando equiparlo con lo más adecuado, estarás buscando herramientas que sean tan prácticas como lucidoras, "querrás utensilios funcionales, pero también bonitos; la idea es impresionar agradablemente a tus invitados y vestir bien tu barra".

La buena noticia es que no necesitas gastar mucho dinero para equipar tu bar en casa, lo básico son unos cuantos utensilios a los que podrías ir añadiendo si te vas interesando más en la mixología, pero para empezar, aquí te compartimos una lista con lo más indispensable:



Jigger o medidor

Hacer cocteles es tanto un arte como una ciencia, un paso en falso podría arruinar no solo a tu creación, sino a tus valiosos destilados. La precisión es clave para hacer un buen coctel y para esto, necesitas un jigger o medidor, una herramienta indispensable en tu bar.

Todas las recetas de cocteles traen las medidas que necesitas y por lo tanto un jigger es para la mixología tan necesario como una taza medidora en la cocina.

Hay muchas opciones en el mercado, pero la mayoría de los bartenders prefieren los de forma cónica con las medidas de una dos onzas por un lado y una onza y tres cuartos de onza por el otro. Si quieres uno que luzca diferente o elegante, busca colores y/o forma distintas. Aquí, uno de estilo japonés, el más utilizado por los bartenders y, acá, uno con más ondita.



Shaker o mezclador

Los shakers son quizá la herramienta más divertida para un aspirante a mixólogo, ya que hay que sacudirlos vigorosamente y con estilo para crear un coctel.

Hay distintos tipos, pero los más comunes son el tipo Boston, mejor conocido como Boston Shaker, que es el más sencillo y se conforma por dos vasos de iguales dimensiones, que pueden ser de metal o uno de metal y uno de vidrio, que se ajustan uno al otro, de manera que sellan para evitar que las bebidas se derramen al mezclarlas, necesita de un colador externo al momento de servir para evitar que el hielo que usaste para enfriar el coctel caiga en el vaso o la copa y lo diluya y, además, requiere de que conozcas el punto preciso donde golpear los vasos para que se puedan despegar fácilmente.

Los bartenders profesionales los usan mucho porque enfrían las bebidas más rápido y por tanto, puedes servirlas más pronto.

El otro es el shaker tipo europeo, mucho más fácil de usar para un amateur que el Boston. Son los más utilizados por su práctico manejo, ya que no necesitan de un colador externo ni de que lo tengas que golpear para despegarlo. Está compuesto por tres piezas: un contenedor, tapa con colador y tapón. Es muy fácil de utilizar, pues, tras haber agitado, solo tienes que quitar el tapón para servir la bebida fría.

Aquí tienes un ejemplo de Boston Shaker, y acá uno de tipo europeo o Cobbler cocktail shaker.



Vaso mezclador o mixer

Seguramente has escuchado en las películas de James Bond, que prefiere sus Martinis shaken, not stirred, el seductor Bond hace la aclaración porque los Martinis son quizá el más célebre de los cocteles que tradicionalmente deben mezclarse no tan vigorosamente como con un shaker; otro es, por ejemplo, el Negroni.

En los cocteles que se preparan de esta forma, la idea es privilegiar el aroma y gusto del destilado que estás usando (sobre todo si es de barrica, como el brandy), o de uno sobre otro, por ejemplo, en un Martini seco tradicional, deberá destacar el sabor de la ginebra sobre el del vermouth.

Para preparar estos cocteles, necesitas un vaso mezclador. Se trata, esencialmente, de un vaso grande de vidrio con un pico para servir. Ahí se vierte primero el hielo, después las medidas de los licores y mezcladores, se revuelve de 15 a 20 segundos con una cuchara de bar, se ajusta el colador y se sirve el coctel. No inviertas mucho dinero en uno, pues se rompen muy fácilmente. Aquí, una excelente opción.



Strainer o colador

Aunque lo llamemos colador, no debe confundirse a uno de bar con uno de cocina, el nombre tradicional de un colador de bar es el Hawthorne Strainer o de gusanillo, este se coloca sobre los vasos para servir el coctel una vez preparado o sobre el vaso mezclador antes de servir.

El gusanillo o resorte detiene el paso de hierbas, semillas y trozos de fruta que pudieran ensuciar el coctel y los agujeros detienen el hielo que enfrió la bebida, pero que no debe servirse con ella porque puede diluirla.

También puedes usar un colador de juleps o julep strainer, más sencillo, pero solo detiene al hielo y semillas más grandes, otros ingredientes podrán pasar fácilmente por sus agujeros. Aquí, un Hawthorne y un Julep, útiles y económicos.



Cuchara de bar

Una cuchara de bar no se parece a una normal, está hecha de metal y tiene un mango espiral muy largo, ideal para mixología pues las distintas bebidas se deslizan por la espiral, lo que facilita crear cocteles en capas. Necesitas una cuchara de bar porque, por su tamaño, cabe en cualquier tipo de vaso o copa para coctel.

Existen las de tipo americano con el mango en espiral y punta de plástico; las de tipo japonés, que tienen un pequeño peso en la punta para que no se salgan del vaso o contenedor y las de tipo europeo, con una punta plana que funciona como machacador para terrones de azúcar, hierbas, frutas pequeñas y otros ingredientes.

Aquí, una japonesa, una americana y una europea.



Muddler o machacador

Para hacer muchos de los cocteles de moda como los Mojitos, las Caipirinhas o los que tienen base de fresas, moras o en general frutas chicas o en trozos, necesitas un machacador, muddler o pilón de bar. Se trata, esencialmente, del brazo de un mortero sin base, para poder machacar directamente en el vaso.

Se requiere algo de técnica para usarlo adecuadamente pero la idea es dejar que fluyan los sabores, sin moler las hierbas o las frutas por completo.

Si algunas hierbas se muelen de más, pueden amargar tu coctel, así que un machacador es imprescindible en tu equipo de bar.

Aquí, uno elegante y práctico.



Exprimidor de limones o de cítricos

Seguramente ya tienes uno en tu cocina, solo tendrás que buscar otro si quieres uno que luzca mejor en tu carrito de bar, o si prefieres uno que además de exprimir limones, también pueda hacerlo con naranjas.

Todos los cocteles que llevan jugos de cítricos saben mucho mejor si es zumo recién exprimido, por eso necesitas uno en tu bar.

Aquí, uno más estético para poderlo lucir.



Hielera y pinzas de hielo

Es absolutamente indispensable y se trata solamente de un contenedor para el hielo que necesitas tener a la mano para preparar prácticamente cualquier coctel, salvo los que se sirven calientes o a temperatura ambiente, que son los menos.

Una hielera linda te funcionará como un excelente elemento decorativo en tu bar, pero también debes checar que tenga un buen sistema de conservación del frío para que el hielo no se derrita muy rápido.

Aquí, una muy lucidora.



Tipos de vasos y copas

Si quisieras un set completo necesitarías de muchísimo espacio. De acuerdo con los expertos, solo necesitas tres tipos de vasos y copas para coctelería en casa: vasos de highball o Collins (para servir Tom Collins), con capacidad de 12 onzas; vasos old fashioned de 8 a 10 onzas de capacidad, y copas de tina o coupe, en las que quepan de 6 a 8 onzas.

Olvídate de la copas de Martini, que son muy poco prácticas y en ellas se derraman muy fácilmente las bebidas al servirlas, no son la mejor opción para un bartender amateur.

Aquí, vasos Collins, Old fashioned y copas tipo coupe.

Un abridor de botellas

Necesitas uno que abra botellas de vino y de otros tipos, mejor si tiene una navajita que te ayude a quitar sellos y protectores plásticos de los tapones.

Es otro de los utensilios que puede resultar un gran acierto estético en tu bar.

Aquí, uno muy práctico.