TikTok: cómo quitarle las quemaduras a los sartenes

Amamos cocinar. La sensación de mezclar ingredientes y poner un toque personal para después disfrutar o mostrar nuestro amor y talento culinario a quienes amamos. Pero lo que quizá no disfrutemos tanto es lavar los trastes, en especial porque poco a poco nuestros utensilios van perdiendo su brillo. En el caso de los sartenes, es común que por más que los cuidemos y los limpiemos, muestren manchas por quemaduras. Pero afortunadamente hay trucos que se pueden aplicar, como uno que encontramos en TikTok y seguro vas a amar.

En las redes sociales podemos encontrar todo tipo de consejos para la cocina, desde los que prometen que lograremos un sabor excepcional en nuestras comidas hasta los que nos facilitarán la vida. Pero como muchos de ellos suelen ser mentira, las cuentas que se dedican a replicar hacks para comprobar si de verdad funcionan han ido ganando popularidad, es el caso de Dan Shaba.

Sigue leyendo y te diremos cuál es el truco que debes aplicar para limpiar tus sartenes.

El truco para devolverle el brillo a tus sartenes

Aunque no los utilices tanto, seguramente has notado que, con el tiempo, la base de tus sartenes comienza a ponerse oscura. Ello se debe a que el fuego directo quema la superficie y, por más que los talles, lo que por cierto no es recomendable, las manchas no se van, a menos que conozcas este truco.



Imagen Pixabay

La cuenta de Dan Shaba en TikTok pone a prueba algunos hacks culinarios, por ejemplo, si es posible hacer un pastel con solo 3 ingredientes, hornear en una freidora de aire o si vale la pena agregar una paleta de crema a las palomitas de maíz. Pero entre todos sus videos hay uno que está llamando la atención pues muestran cómo, con solo unos simples ingredientes es posible limpiar los sartenes para que luzcan casi como nuevos.

Para este truco vas a necesitar:

Sal

Bicarbonato de sodio

Jabón líquido para trastes

Una esponja

Algunas toallas de papel

Vinagre

Un sartén que quieras restaurar

Ahora vamos con los pasos:

Coloca la sartén hacia abajo de manera que veas la superficie quemada y ponle un poco de sal encima, no es necesario dejarlo totalmente cubierto.

Ahora agrega bicarbonato de sodio, aquí si se debe ser más generoso de manera que todo quede cubierto de blanco.

El siguiente paso es colocar un poco de jabón líquido para lavar los trastes.

Es momento de tallar. De acuerdo con el video no es necesario hacerlo muy fuerte o por mucho tiempo, solo es para mezclar bien los ingredientes y comenzar a limpiar.

Posteriormente coloca unas toallas de papel hasta que toda la superficie esté cubierta y baña con vinagre.

Deja actuar por unos 3 minutos y listo, cuando retires el papel te sorprenderás con el brillo de tu sartén.

¿Cómo cuidar los sartenes?

Para que no tengas que aplicar esta técnica frecuentemente, y que tus sartenes luzcan como nuevos por ambos lados por más tiempo, te dejamos algunos consejos de la American Heart Association.

Lee y sigue las instrucciones que se incluyen con el sartén antes de usarlo pues algunos fabricantes de utensilios de cocina antiadherentes recomiendan seguir un proceso de condimentación antes de cocinar con ellos. Además, en muchos casos se aconseja siempre utilizar fuego bajo o medio pues las altas temperaturas deforman la superficie afectando la cocción.



No utilices utensilios metálicos que puedan dañar el acabado, es mejor optar por la madera, plástico o silicón.



Imagen: Pixabay

No cortes ni guarde alimentos directamente en la sartén.



Para lavarlo no pongas tu sartén antiadherente aún caliente en agua fría, pues afectará su forma. Solo usa esponjas o paños de limpieza suaves y sécalos completamente antes de guardarlos.



Guarda los sartenes colocando un plato de papel o toallitas al apilarlos para evitar rayones.



