Sufren racismo en restaurante del chef Gastón Acurio en París

En días recientes un video dentro de la plataforma Tiktok causó gran polémica. El video publicado por la usuaria Tiguiidiallo se viralizó rápidamente tras exponer un acto de racismo en las puertas del restaurante Manko en París, perteneciente al grupo MOMA y del cual el reconocido chef peruano, Gastón Acurio, es socio.

Racismo en París

En el indignante video, tres mujeres afrodescendientes son rechazadas por un miembro de la seguridad, este no les permite el ingreso a Manko bajo la excusa de que sus atuendos no son adecuados con el código de etiqueta del lugar.



Foto: especial

Es visible que las mujeres visten apropiadamente y les causa sorpresa ver que se les niega la entrada bajo una burda excusa a pesar de contar con una reservación. La indignación crece al darse cuenta de que personas caucásicas ingresan al restaurante de cocina fusión sin problema alguno, incluso cuando visten de manera casual y más sencilla que ellas.

Durante en video, se acercan dos grupos más de personas de color, a los cuales se les da el mismo trato, una vez más, con el pretexto de que no cumplen con el código de vestir, mientras que al fondo se aprecia a personas de tez blanca entrando con normalidad. La autora del video expresó que esta fue su primer experiencia con el racismo y que, debido a la conmoción, no siguió grabando el altercado.



Foto: @Mankoparis

Los comentarios del video explotaron con muestras de desagrado por parte de los usuarios, quienes reprobaron rotundamente este acto de racismo en pleno siglo XXI. Entre ellos se puede leer “Cómo peruana me avergüenzo de esta situación. Las chicas regias, guapísimas y súper bien vestidas, elegantes y educadas. No había motivo!” y expresiones de apoyo de parte de la comunidad peruana, “Como peruanos lamentamos mucho lo sucedido, qué mal momento. Ven a Perú a conocer lo buenos y variados que somos.”

Las declaraciones de Manko

El presidente del restaurante Manko, Tony Gómez, expresó que está seguro de que esta situación es un hecho aislado y lo catalogó como “un accidente”. Sin embargo, las reseñas del lugar en diversas plataformas mencionan el mismo trato hacia personas afrodescendientes desde hace algunos meses, desmintiendo la postura de que haya sido la primera vez.



Foto: @Mankoparis

En las redes sociales del restaurante publicó una disculpa en la que puede leerse “Tras el incidente ocurrido el sábado por la noche en París, Manko se disculpa. Manko está en contra del racismo y se rige por valores de igualdad, respeto y tolerancia. Se tomaron las sanciones necesarias de forma inmediata y permanente”.

El portero, quien fue despedido después de que el video se viralizara, aseguró en una entrevista para BMFTV. que él solo seguía las indicaciones del gerente, quien le ordenó que no dejara pasar “demasiados africanos”.

La cocina de Manko

El restaurante Manko, ubicado dentro del Teatro de los Campos Elíseos, uno de los edificos emblemáticos del octavo distrito de París, en Francia, ofrece cocina del chef Gastón Acurio.



Foto: @Mankoparis

El cocinero peruano ha sido acreedor a múltiples galardones por su talento culinario y empresarial. Entre los premios más importantes obtuvo el primer puesto en la lista Latin America's 50 Best Restaurants en el 2013, así como el lugar 13 en The World’s 50 Best Restaurants el mismo año.

La cocina de Gastón Acurio se caracteriza por ser producto de una fusión cultural y dentro de Manko esto no fue la excepción. Un mestizaje entre la cocina peruana y japonesa, denominada nikkei reina dentro de las opciones de la carta del restaurante parisino, por lo que los usuarios de redes sociales no pueden creer lo sucedido.



Foto: @gastonacurio

A través de su cuenta de instagram, el chef Acurio declaró:

"Con mucho dolor, lamento profundamente el hecho ocurrido en Paris, que afecta gravemente a la lucha frontal que debe primar contra el racismo. La politica de 'dress code' es una politica discriminatoria inaceptable que abre la puerta a practicas racistas como la ocurrida, por lo que está terminantemente prohibida en todos los restaurantes con los que colaboramos y esta prohibición debió ser la misma en este caso sin concesión alguna. En ese sentido, además de las medidas ya tomadas, hemos procedido a revisar de inmediato el acuerdo gastronómico que nos une con el local, lo cual haremos hasta las ultimas consecuencias, para asegurar de forma definitiva que esta inadmisible práctica no ocurra nunca más."

