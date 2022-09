Sin albur, este pan sinaloense se hace sin huevos y con panocha

Dime qué pan de dulce comes, y te diré de dónde eres. La panadería mexicana es tan rica en variedad, que al estado de la República que vayas, encontrarás alguno peculiar.

Por dar algunos ejemplos, el garibaldi, ese panquecito con mermelada de chabacano cubierto de chochitos dulces y blancos se inventó en la pastelería El Globo en manos del italiano Giuseppe Garibaldi a inicios del siglo XX. La chilindrina es otro pan dulce peculiar que tiene una estructura similar a la concha pero con un caparazón endurecido hecho con azúcar morena, canela y una masa más dura.



Foto: theothersideofthetortilla.com

El ojo de buey por su parte, es suave por dentro pero con una estructura dura a su alrededor. Este pan, se dice que fue inventado por un chino en el siglo XIX, algo que podría ser no descabellado ya que lo encuentras en los cafés de chino en la CDMX. La piedra es otro pan que además de rico por su sabor anisado y cubierta de chocolate, es el que ayuda a que en las panaderías no se desperdicie nada, ya que se elabora con los recortes de la misma panadería y el pan que el día anterior no se vendió,

La banderilla es otra de las maravillas mexicanas. Se trata de una barrita de hojaldre horneada con azúcar, la cual cuando es más plana y ancha se llama hojaldre. Van muy bien con una taza de café.

Un pan de cepa sinaloense

Y así como estas cinco variedades de pan que te hemos contado en esta nota, está el pan de mujer, también conocido como pan de vieja, es una pieza de pan dulce que está elaborada sin huevos y con panocha. Este último ingrediente no es otra cosa que piloncillo, también llamada panela.



Foto: IG @algobiensinaloense

Su forma es redonda. Su textura es suave y un poco apelmazada, ya que no es un pan que al momento de hornearse se esponje (aunque tenga levadura), por lo tanto, su miga es compacta. El piloncillo, le da un dulzor rico con acentos un tanto ahumados. este puede ir rallado o en trocitos como tropiezos para que tengas bocados más dulces que otros.

Las opciones modernas han inssitido en que el pan d emujer puede ir relleno de queso crema, chocolate, crema de avellana o cualquier ingredientes que se te vengan a la imaginación.