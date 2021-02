Ricardo Muñoz Zurita, el chef que más sabe de cocina mexicana

Apasionado, culto, polémico, guardián de la gastronomía mexicana... calificativos sobran para describir al personaje que es Ricardo Muñoz Zurita, quien cumplirá 55 años de edad el próximo 28 de febrero.

Tabasqueño de nacimiento y veracruzano por crianza, Ricardo comenzó su vida “entre fogones” en la cocina de un restaurante familiar. Esta experiencia no representó únicamente un simple trabajo para él, sino que lo llevó a dar un cambio de carrera y querer formarse como cocinero profesional; sueño que se cumplió al conseguir su título en prestigiosas escuelas como Le Cordon Bleu, en París, y en The Culinary Institute of America, en California.



Es el cocinero más generoso que conozco. Me abrió su conocimiento. Es una persona a la que le interesa sumar...”, Enrique Olvera, Pujol.

Su interés y pasión por la amplia gastronomía mexicana —tradicional, hogareña y de calle—, sus ingredientes, técnicas, sabores y cocineros tradicionales, lo llevaron a viajar por el país para investigar y poder preservar este conocimiento en diversas publicaciones, comenzando por su obra más conocida: el Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana, publicado por Editorial Clío en 2010 y después por Larousse Cocina en 2012.

Hoy en día, Zurita es una de las máximas autoridades en el tema y embajador de nuestra cocina tradicional, siendo reconocido por diversas instituciones en México y el mundo. De igual manera, ha representado a la cocina mexicana en infinidad de congresos, encuentros culinarios y festivales en todo el mundo.

Además de la publicación de libros, Ricardo también ha colaborado como articulista y columnista en medios escritos; y comentarista o invitado en programas de radio y televisión. Una de sus más recientes participaciones fue en la producción de Netflix Chef's Table: BBQ, en donde participó junto con el chef Roberto Solís en el capítulo dedicado a la cocinera yucateca Rosalía Chay Chuc y su cocina de humo.





La cocina de Ricardo

No todo ha sido investigación, docencia o publicaciones en la carrera de “su majestad”, como le llaman algunos de sus colegas. Además de haber trabajado en diversas cocinas a lo largo de los años, Zurita incursionó como restaurantero con los restaurantes Azul, de los cuales es propietario y chef ejecutivo. Actualmente cuenta con tres sucursales: Azul y Oro (al interior de Ciudad Universitaria), Condesa y Centro Histórico. Hay que recordar que su primera apertura fue en la Facultad de Arquitectura y el Centro Cultural Universitario.

En su cocina se plasma lo tradicional con recetas populares y típicas que preservan su esencia y origen. Platos sabrosos y con historia que acercan al comensal al pasado pero, también, al presente y futuro de la cocina mexicana, uno de los mayores legados de nuestro país.