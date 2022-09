Quesadillas sin queso, esto cuesta el kilo debido a la inflación

Si eres de los que no les puede faltar un buen queso en su mesa, tenemos malas noticias para ti. Dicho producto, que forma parte de la canasta básica, ha registrado un aumento de precio a causa de la inflación, según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En México se producen más de 40 variedades de queso, como el Oaxaca, Chihuahua, panela, asadero, cotija, sierra, adobera, requesón, de bola, hoja y muchos más. Por lo que se ha convertido en uno de los alimentos más versátiles en nuestra cocina.

Se encuentra presente en más de un platillo y, por supuesto, no puede faltar en antojitos populares, como las quesadillas. No obstante, en Menú te decimos en cuánto encontrarás el kilo, para que no te tome por sorpresa.



Foto: Pixabay

¿Por qué incluir queso en tu dieta diaria?

Los quesos son parte fundamental de una dieta equilibrada. Puedes consumirlos de manera fresca o como complemento para tus comidas diarias. Y es que es el producto lácteo que concentra mayor valor nutricional, incluso por encima de la leche.

Aunque los hay de leche de oveja o cabra, es más común encontrar los procedentes de la vaca. Su variedad se adapta a todos los gustos y paladares pero, de acuerdo con un estudio publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor, el queso tipo panela es de los más consumidos en nuestro país.

Asimismo, es uno de los alimentos más ricos en proteínas, aminoácidos y minerales, como sodio, zinc y calcio, el cual es necesario para el fortalecimiento de los huesos a cualquier edad.

Consumir una porción de queso aportará vitaminas A, D, B12, B9 o ácido fólico, B1 y B2 para mantener saludable a tu cuerpo.



Foto: Pixabay

Queso Oaxaca y asadero entre los más afectados por la inflación

¡A romper el cochinito! El Inegi informó que, a causa de la inflación, algunos productos han duplicado su precio a mediados de este 2022. Tal es el caso de los lácteos y derivados, los cuales presentan un fuerte incremento en niveles no vistos desde 1997.

Según lo señaló el Inegi, cuyas cifras se reportaron en la primera quincena de septiembre, el precio del queso Oaxaca y asadero incrementó en un 22.3% anual en el mes de agosto. De acuerdo con la institución, lo anterior representa el aumento más notorio que se haya registrado en los últimos 25 años, pues en febrero de 1997 el costo llegó a un nivel del 22.5% anual.

Los quesos manchego y Chihuahua tuvieron un aumento del 15.6% anual durante agosto del 2022. En junio de 2009 el crecimiento fue del 17.4% anual, mientras que en la primera quincena de septiembre de este año se registró el 17.7% anual.

El queso fresco también tuvo un repunte, con base en los resultados publicados. En el mes de agosto incrementó su precio 19.5% anual, similar a las cifras de 1997 cuando alcanzó el 20% anual.



Foto: Pixabay

¿En cuánto anda el kilo de queso?

En algunos supermercados y cadenas comerciales, el queso Oaxaca llega a alcanzar un precio de 220 pesos el kilo. Mientras que el tipo asadero ronda entre los 99 pesos por 500 gramos, en lugares como la Central de Abasto.

El queso Chihuahua, utilizado para gratinar o derretir en preparaciones culinarias, se puede llegar a vender hasta en 130 pesos los 500 gramos. Aunque otras variedades, como el doble crema, alcanzan los 124 pesos por kilogramo.



​​​​​​​​​​​​​​Foto: Pixabay

Si eres amante del queso es importante que tomes en cuenta que el precio varía dependiendo la materia prima y su proceso de preparación. Por ello, en el mercado encontrarás diferentes marcas o alternativas que te ayudarán a cuidar tu economía.

