Qué tipo de café tomar antes de entrenar para quemar grasa

Para las personas más disciplinadas hacer ejercicio todos los días no representa mayor esfuerzo. Pero para otros significa sacrificio y es por ello que quieren ver los resultados lo más pronto posible. En ambos casos el café puede ser la mejor bebida no solo para despertar sino para quemar grasa y rendir más durante un entrenamiento.

Antes de comenzar a hablarte de las ventajas, es importante señalar que, como en todo, hay beneficios y contraindicaciones, por lo que lo mejor es buscar la asesoría de un especialista tanto para tu tipo de entrenamiento ideal como para tu dieta.

Beneficios de tomar café

Todos sabemos que una buena taza de café nos ayuda a iniciar el día más concentrados. Sin embargo, despertarnos no es su única función. De acuerdo con un artículo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) la cafeína es una sustancia natural muy estimulante que puede ayudarte a aumentar tu rendimiento físico.



Pero antes de hablar de sus beneficios al entrenar conoce otras bondades del café para tu salud:

Tomar café con cafeína mejora la circulación pues aumenta en 30% el flujo sanguíneo, lo que si bien eleva ligeramente la presión arterial, también mejora la función del revestimiento interior de los vasos sanguíneos.

A su vez, la Clínica Cleveland señala que el café es una fuente excelente de antioxidantes y compuestos botánicos como vitaminas B, riboflavina y potasio, por lo que se le ha vinculado a un menor riesgo de ciertas enfermedades, como la diabetes tipo 2 y daños en el hígado.

Y según las investigaciones presentadas en la conferencia de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021, la ingesta de hasta 2 tazas de café por día está vinculada a un menor riesgo de infartos y enfermedades coronarias mortales.

¿Por qué tomar café antes de hacer ejercicio?

Si quieres tener más energía al realizar tu ejercicio y, con ello, obtener mejores resultados, el café antes de entrenar puede ser tu mejor aliado

Como explica la UPAEP, el café es un estimulante que bloquea las glándulas receptoras de la hormona adenosina estrechamente relacionada con la aparición del cansancio y la fatiga, por lo que se logra una sensación de mayor energía.



Por otra parte, como el café ayuda a tener una mejor metabolización de los carbohidratos, el cuerpo comenzará a utilizar las reservas de tejido adiposo, por lo que será más fácil poder eliminar la grasa acumulada.

Y si eres de los que se queda sin ganas a mitad del entrenamiento, el café aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo creando un mayor estímulo psicológico, lo que te incitará a seguir dando tu máximo esfuerzo

Además, tus resultados serán mejores, pues un estudio realizado por científicos del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR), mostró que tomar café 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la oxidación de grasas, ¿lo mejor? No importa la hora del día.

Y como la cafeína dilata los bronquios en los pulmones, es decir que relaja los músculos de los tubos bronquiales, respirarás mejor.

El café también ayuda a la recuperación de tu cuerpo. Un estudio publicado en la revista Nutrients determinó que el café aumentó la resíntesis del glucógeno muscular, es decir que ayudó a los músculos a recuperarse más rápido, y los preparó de manera más eficiente para la próxima sesión de entrenamiento.

Finalmente toma en cuenta que la cafeína no solo está disponible en el café, si no te gusta esta bebida puedes optar por otras opciones como tés. Incluso las nueces y el cacao, aunque no tienen cafeína, contienen sustancias que pueden dar un efecto similar.

¿Cómo tomar café para quemar grasa?

Si quieres incorporar el café a tu rutina de ejercicios la recomendación de los expertos es que bebas una taza 1 hora antes de empezar tu entrenamiento ya que es cuando la cafeína alcanza niveles máximos de absorción por el organismo.



Considera que los beneficios provienen de la cafeína, así que asegúrate de que tu café la incluya.

Respecto a la cantidad de cafeína que deberíamos tomar antes de entrenar, se ha comprobado que una dosis baja de cafeína, menor a 3 miligramos por kilo de peso, tiene efectos positivos. Y si bien la cantidad de cafeína que contiene una taza varía según la variedad del grano, solo para que te des una idea, una taza de café de filtro contiene alrededor de 90 mg.

No le agregues azúcar o leche a tu bebida si no quieres aumentar las calorías.

Contraindicaciones de tomar café antes de hacer ejercicio

Es importante decir que, a pesar de las ventajas señaladas, también hay que tomar en cuenta algunas contraindicaciones de tomar café antes de hacer ejercicio.

Lo primero, como explica la UPAEP es entender que no se trata de un alimento como tal, ya que no aporta energía, así que no descuides tu alimentación.

En algunos casos el café puede provocar síntomas como escalofríos, náuseas, frecuencia cardíaca acelerada y ansiedad durante el ejercicio.

Por otra parte debes saber que la cafeína no ayuda a ganar más músculo, si bien puede ayudarte a tener un entrenamiento más intenso, no ganarás masa muscular a menos que cambies tus hábitos de alimentación.

