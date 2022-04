La preparación de infusiones con ingredientes naturales es uno de los remedios más populares para combatir molestias en el organismo. Tal es el caso del té de jengibre con limón que nos ofrece distintos beneficios si se toma todos los días.

Tomar té te mantendrá hidratado, además te ayudará a cumplir la meta de ingerir 2 litros de agua al día y, de acuerdo con sus ingredientes, obtendrás no solo un rico sabor sino que aprovecharás todas sus bondades. En esta ocasión te decimos por qué deberías probar la combinación de jengibre con limón.

Beneficios del jengibre

El jengibre es un rizoma, es decir, una raíz que se puede consumir para combatir malestares asociados al sistema digestivo y respiratorio. Por lo general, se prepara en té para aprovechar su estado natural.

La raíz del jengibre, originaria del sureste de Asia, ha sido utilizada como parte de la medicina natural durante varios años por sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antivirales.

No obstante, dado su sabor picante, no todos toleran el jengibre por lo que suele combinarse con otros ingredientes, como el limón que, además de dar un sensación fresca, contiene altos niveles de vitamina C y propiedades antioxidantes.



Foto: Pexels

Beneficios que obtendrás si consumes té de jengibre con limón

El té de jengibre con limón se consume con mayor frecuencia durante las temporadas de frío y esto se debe a los efectos que provoca en el cuerpo humano. No obstante, si ingieres una dosis moderada puedes obtener grandes beneficios para tu salud, es perfecto para iniciar tu día por su exquisito aroma y sabor.



Foto: Pexels

De acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la combinación de jengibre con un toque de limón se convertirá en tu auxiliar para combatir el resfriado y sus síntomas, como la congestión nasal e irritación en la garganta, pues estimula el gusto y el olfato.

Asimismo, tomar esta infusión por las mañanas ayudará a combatir malestares estomacales ya que activa los jugos digestivos, lo cual permite la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.

De igual manera, el té de jengibre con limón te servirá como un remedio de emergencia ante las náuseas ya que su sabor picante, producto del alto nivel de gingeroles alojados en la raíz, reducirá las ganas de volver el estómago.

Leer también: Taquería el Torito, especialistas en tacos de tripa desde hace más de cinco décadas

En tu salud gastrointestinal, el jengibre con limón es ideal para reducir el dolor de estómago provocado por bacterias o microorganismos, el reflujo, los gases y hasta el “empacho”, malestar que se produce cuando comiste demás.

Lo anterior se debe a que el jengibre impide el crecimiento de bacterias, entre ellas, la Salmonella typhimurium y Streptococcus viridans, responsables de ocasionar gastroenteritis e infecciones, esto de acuerdo con estudio publicado por la Revista Internacional de Acupuntura.



Foto: Pixabay

El mismo estudio señala que ingerir esta infusión provocará efectos positivos en el sistema nervioso central ya que actúa como estimulante para relajar, así que ingerir una taza de té de jengibre con limón no te caería nada mal después de un día de estrés.

Al producir un efecto relajante, el té de jengibre con limón también te servirá en caso de calambres. De igual manera, disminuirá el flujo sanguíneo para reducir las migrañas y la sensación de mareo.

En la Revista Internacional de Acupuntura se especifica que el jengibre es una planta caliente que puede llegar a aumentar la temperatura en los pulmones para actuar contra la tos y producir un efecto expectorante, ideal para expulsar las flemas.



Foto: Pixabay

Consideraciones para tomar té de jengibre con limón

De acuerdo con la SADER, la principal restricción en el consumo del té de jengibre con limón es en caso de presentar fiebre, ya que esta infusión eleva la temperatura corporal por lo que puede producir efectos adversos.

Otra consideración importante es no exceder el consumo del jengibre, se recomienda consumir solo una pequeña dosis al día: máximo 2 gramos o 1 trozo pequeño, los cuales serán suficientes para preparar tus infusiones.



Foto: Pixabay

Aprende a preparar té de jengibre con limón

Ingredientes:

1 raíz de jengibre

1 rama de canela para endulzar

1 limón

1 cucharada de miel fresca

Procedimientos:

Lavar la raíz de jengibre y cortar en pequeños trozos.

Hervir con 2 tazas de agua.

Luego de 10 minutos, agregar 1 rama de canela y dejar que rompa en hervor.

Exprimir el jugo de 1 limón y añadir 1 cucharada de miel, mezclar.

Así de fácil puedes preparar té de jengibre con limón y aprovechar las propiedades que estos ingredientes naturales tienen para tu cuerpo.

Leer también: Comparte recetario de aguas de La Michoacana y se hace viral