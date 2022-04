La salsa de tomate, mejor conocida como catsup, es, sin duda, uno de los aderezos más consumidos en México. Como ingrediente que acompaña a las papas a la francesa, hamburguesas, hot dogs, nuggets, pizza, etc, su popularidad la ha llevado a tomar un lugar especial en la comida rápida, convirtiéndose en la favorita de muchos niños y adultos, pero ¿qué pasa si comes catsup todos los días?



Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que este aderezo se aleja mucho de ser una salsa que en su mayoría está hecha de jitomate, pues las distintas marcas que se venden en el mercado contienen otros ingredientes que no benefician a la salud del consumidor. A continuación te decimos cuáles son.



Ingredientes dañinos en la catsup

Gracias a lo establecido por la Norma Mexicana, un instrumento de referencia estándar para determinar la calidad y autenticidad de los productos, la salsa de tomate debe estar conformada por cuatro ingredientes básicos: tomate, vinagre, azúcar y sal. Dichos elementos son los que le dan su color, olor y consistencia característicos, además de ese sabor agridulce que define a la catsup.



Sin embargo, tras el estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al consumidor, se dio a conocer que este producto, además de tener un bajo porcentaje de salsa de tomate, contiene otra clase de ingredientes como almidones u otros espesantes no calóricos como las celulosas, maltodextrinas y gomas, además de colorantes y conservadores.



Tras analizar 12 muestras de salsa de tomate catsup y 9 de salsa de tomate tipo catsup, la Profeco concluyó que ninguna cumple el porcentaje mínimo de sólidos de tomate que dicta la Norma para poder llamar al producto catsup.



Además alertó que en su contenido de azúcares destacan la glucosa, fructosa y sacarosa, endulzantes con poder superior al azúcar de mesa tradicional, los cuales, reveló el estudio, solo aportan 4 kilocalorías por gramo, es decir, que consumir este producto en exceso, generará en el cuerpo un balance calórico positivo y aumento de peso corporal.

Comer catsup todos los días genera daños a la salud

Una vez entendido que la catsup comercial no contiene ni siquiera el porcentaje mínimo de tomate y abunda en distintos tipos de endulzantes, el consumo diario genera daños a la salud, por ejemplo:



Enfermedades cardiovasculares. Especialistas del departamento de nutrición de Harvard aseguran que el consumo excesivo de azúcares y sodio (ingrediente que también destaca en la catsup), dañan al cuerpo aumentando los niveles de colesterol y triglicéridos.

Obesidad. La Profeco advierte que consumir este tipo de azúcares sin el aporte de fibra, agua, vitaminas y minerales que sí se obtienen de otros alimentos que también contienen glucosa o fructosa, como las frutas, genera que lo único que se introduzca al cuerpo sean calorías en bruto ganando así sobrepeso.



Problemas estomacales. Otra de las advertencias que hace la Profeco en su estudio es que al contener un alto grado de acidez, estos productos no son recomendables para aquellas personas que tienen problemas estomacales como gastritis o úlcera gástrica.



Por lo tanto, la Profeco recomienda tratar de consumir salsas catsup o tipo catsup que no contengan elementos añadidos fuera de la fórmula que dicta la Norma Mexicana, así como verificar si tienen colorantes, almidones, conservadores y espesantes. Además de, por supuesto, moderar su consumo y evitar comerla todos los días.

