Qué pasa si comes tamales todos los días

Los tamales son un clásico en la comida mexicana. Hay de rajas, de mole, de dulce, oaxaqueños, yucatecos, y más. Además de ser un delicioso alimento en las mañanas apresuradas y con frío, o el éxito en las cenas familiares, el tamal tiene ciertas características que podrían, o no, modificar tus hábitos alimenticios. Por eso, te has preguntado ¿qué pasa si comes tamal diario?

Nutrimentos del tamal



Desde la época prehispánica, la preparación de los tamales ha ido modificándose de acuerdo con el contexto en el que se preparen. Al inició era maíz firme, y relleno de verduras como la calabaza o el chile. En la conquista, receta fue cambiando; se agregaron ingredientes europeos como la manteca y la sustitución de las verduras por la carne.

Hoy, los ingredientes son tan variados que, según SADER, hay unas 500 recetas a base de tamales en todo el país, que derivan en unas 3 mil o 4 mil preparaciones. Y justo esta variedad en los ingredientes y la preparación es lo que indica las calorías que tiene.

Aproximadamente, por cada 100 gramos de tamal hay 153 calorías. Si cada uno llega a pesar 400 gramos, en realidad se consumen 612 calorías. Esto quiere decir, que al tamal hay que verlo como una comida completa y no como un desayuno ligero o un postre, porque, aunque su tamaño engaña, no lo es.

¿Es buena idea comer tamales a diario?



Como cualquier alimento, consumirlo en exceso puede ser riesgoso para tu salud. Una de las principales contradicciones de comer tamales a diario es el porcentaje de grasa. Un tamal verde tiene 39 gramos de grasa, y uno de dulce 21.5 gramos. En sí, no es una cantidad exorbitante, pero comer más de 2 al día y hacerlo muy seguido podría causar problemas de salud.

Otra consideración al momento de consumir tamales es que los acompañamientos de este aumentan el porcentaje de calorías que ingerimos, por ejemplo, el refresco, el atole, o si freímos el tamal o lo comemos en torta con más ingredientes. Por eso se recomienda consumir tamal con agua o café sin azúcar.

¿Qué puedo hacer para consumir tamales y no afectar mi salud?



Hay alternativas para hacer a los tamales un platillo más saludable. Una de ellas es cambiar la carne por verduras, optar por la harina integral, usar quesos bajos en grasa o eliminar la manteca y sustituirla por polvo para hornear (una cucharada por cada kilo).

Aunque no será tan fácil encontrar tamales bajos en grasa en el puesto de la esquina, es una opción para saborear este platillo. Hay que recordar que comer esporádicamente o en ocasiones especiales los tamales, no afecta en la salud. Menos si se lleva una dieta equilibrada y se hace ejercicio. Por supuesto, si se tienen afectaciones en la salud como diabetes o hipertensión el asunto cambia y es recomendable seguir las instrucciones del médico o nutriólogo.

