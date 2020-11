“Un bourbon es un whiskey, pero no todos los whiskey son bourbon”. ¿Conoces la diferencia?

Para hablar de los orígenes de este destilado debemos remontarnos a Escocia e Irlanda, donde se cree que se originó el whisky. Posteriormente se empezó a extender su producción a otros países. Este destilado llegó con los escoceses e irlandeses a Norteamérica, en donde recibió el nombre de whiskey, de este se deriva el bourbon. “Se cuenta que el inventor del bourbon fue el reverendo Elijah Craig, quien, en 1789, almacenó sus destilados en unas barricas que había tostado previamente para quitarles el olor de pescado salado”, de acuerdo con el Diccionario del Vino, de Mauricio Wiesenthal.

Para ser denominado whiskey debe tener estas características: elaborado en Estados Unidos de América (no Kentucky); producto de la fermentación de, al menos, 51% de maíz; destilado con no más de 80° de alcohol; almacenado con no más de 62.5° de contenido de alcohol en barriles nuevos de roble carbonizado; añejado por al menos dos años; y no tener aditivos. Y para ser denominado bourbon, debe estar producido en Kentucky (sí, lo sentimos, Jack Daniel's es whiskey, no bourbon).

“El nombre de bourbon hace referencia al Bourbon Country, territorio de Kentucky designado de esta manera en honor a la dinastía francesa de los Borbones, aliada de Estados Unidos en su guerra de Independencia.

El nombre de la bebida hace referencia directa a esta curiosidad histórica que ha trascendido en la fama del destilado”, comenta Rubén Hernández, jurado catador en 2012 del Concurso Mundial de Bruselas, capítulo Chile.

¿Se puede hablar de calidad? “Es un producto regulado por ley, por lo tanto todos cumplen normas de calidad. Sería injusto comparar calidad cuando está regulado.

Lo que sí se puede hacer, es hablar de estilo y receta de cada casa en donde, a pesar de que el mayor porcentaje corresponde al maíz, la adición de más o menos centeno, por ejemplo, cambia el perfil del sabor, así como el tiempo en barrica”, explica Didier Cruz, sommelier y experto en bourbon.

Añade que, a mayor porcentaje de centeno, da un perfil más cítrico. La “receta” depende de cada casa; solo se revela si tiene un mayor porcentaje de otro grano cuando lo considera relevante.

EN MÉXICO, CUÁLES ENCONTRAMOS

En México hay distintas marcas con perfiles de sabor que se diferencian entre ellas. Aquí te damos algunos ejemplos:

_ Maker’s Mark no usa centeno, sino trigo rojo de invierno.

_ Wild Turkey 101: su sabor es más fuerte y seco en boca.

_ Jim Beam Black: añejado el doble de tiempo del que estipula la ley, lo que le confiere un sabor suave y delicado con notas de vainilla y caramelo.

_ Whisky Bulleit Bourbon: con crianza en barricas de roble durante cinco años, tiene sabor a caramelo con tonos suaves de roble y nuez moscada.



Cómo hacer un gran old fashioned

Es uno de los cocteles más famosos y antiguos de los que se tiene registro. Si quieres hacerlo inolvidable, Didier Cruz recomienda usar azúcar morena para darle mejor sabor y textura. Para la garnitura, usa la cáscara de naranja macerada en whisky.

Ingredientes

3 cubos de hielo

1.5 onzas de bourbon

3 chorros de angostura

2 terrones de azúcar morena

Agua con gas

Para adornar

1/2 rodaja de naranja macerada en whisky

1 cereza

Preparación

1. En un vaso de whisky coloca los hielos, la mitad del bourbon, la angostura, el azúcar, el agua y revuelve. Añade el resto del bourbon. Adorna con la rodaja de naranja y la cereza.