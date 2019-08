¿Qué comen los tenistas profesionales?

Uno de los encuentros más importantes que tiene la agenda del tenis internacional es el US Open. Este año se celebrará del lunes 26 de agosto al domingo 8 de septiembre. Se trata de un torneo muy atractivo porque participan algunos de los mejores tenistas como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otros.

Los tenistas de este nivel tiene un entrenamiento muy riguroso, que incluye un plan de alimentación especial. ¿Quieres saber qué comen los tenistas? Aquí te lo decimos.

Istockphoto

El tenis, además de fuerza física, implica un alto grado de concentración. Por ello, para que un tenista profesional sea capaz un soportar un partido, es importante que su alimentación tenga los nutrimentos necesarios para que no le falta energía.

Según los especialistas, la alimentación de un tenista debe incluir entre el 50% y 55% de carbohidratos; entre un 15% y 20% de proteínas; y entre un 25% y 30% de grasas.

En general, prefieren los alimentos de fácil digestión. Las comidas líquidas, como sopas y batidos, son una excelente opción para ellos porque son de rápida absorción.

Istockphoto

Entre los imprescindibles dentro de la alimentación de los tenistas profesionales se encuentran las frutas y jugos naturales; verduras y hortalizas crudas, al vapor y al horno; cereales integrales como arroz, centeno, avena, trigo, pasta, pan.

Además, legumbres como soya, lentejas y garbanzos; germinados, semillas y nueces (en poca cantidad); pescados como salmón, trucha o boquerones.

Se permiten aceite de oliva y crema de cacahuate, pero en cantidades moderadas.

Istockphoto

Entre los alimentos que pueden perjudicar el régimen de los tenistas profesionales se pueden mencionar la azúcar refinada y golosinas; grasas saturadas, grasas trans o hidrogenadas como margarina y aceites refinados; embutidos, harinas blancas refinadas, productos procesados como enlatados o en conserva y, finalmente, sal en exceso.

Respecto a lácteos, la mayoría evita la leche de vaca entera. En su lugar, prefieren leche de almendra y otras variedades.

Istockphoto

La hidratación es un tema importante porque los tenistas sudan mucho durante un encuentro. Deben ingerir líquidos antes, durante y después de la competencia.

Se debe administrar según la necesidades específicas, pero, en general, antes de la competencia pueden tomar de tres a cuatro vasos.

Los especialistas recomiendan que durante la competencia tomen entre 150 y 200 ml. cada 15 o 20 minutos. Si el agua no es suficiente, se recomienda tomar bebidas isotónicas para reponer el sodio y los electrolitos y prevenir la fatiga y un bajo rendimiento.

Al término del encuentro deben continuar hidratándose.

Istockphoto

Entre los tenistas más famosos que participarán en el US Open 2019 se encuentran Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otros, quienes han compartido en varias ocasiones qué es lo que comen.

Por ejemplo, se sabe que Djokovic padece la enfermedad celiaca, que es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado y, en su caso, disminuía su rendimiento deportivo.

Hace algunos años compartió en un libro que come miel de Manuka, pan y la pasta sin gluten, así como algunos secretos de su dieta.

Archivo EL UNIVERSAL

Rafael Nadal, por su parte, ha señalado que desde hace años no come chocolates, pan y aceitunas, Además, que durante los encuentros, no solo se hidrata sino que come dátiles, porque son muy nutritivos y con gran poder energético gracias a sus hidratos, azúcares y vitaminas.

Actualmente, su régimen alimenticio incluye: cereales y frutas para el desayuno, pasta o verdura y pescado en el almuerzo y ensaladas y mariscos para la cena.

Archivo EL UNIVERSAL

En cambio, el suizo Roger Federer no es tan cuidadoso con lo que come, pues disfruta los desayunos desayunos y visita con frecuencia los mejores restaurantes.