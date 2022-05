Qué cenar para desintoxicar el organismo

Como ya te lo hemos mencionado en otras ocasiones, el desayuno es una comida esencial pues te permitirá tener energía para realizar tus actividades a lo largo del día. Pero saltarse comidas no es buena idea y la cena también juega un papel muy importante para nuestra salud, en especial si queremos desintoxicar nuestro organismo y amanecer ligeros y descansados.

A lo largo del día, debido al estrés y a la alimentación poco saludable podemos llegar a presentar alteraciones como inflamación. Pero en la noche es momento de tomarnos el tiempo de disfrutar de nuestra cena y dejar que sus nutrientes actúen en nuestro beneficio.

Por ello es que en esta ocasión te traemos una lista de alimentos que se recomienda incluir en la cena para desintoxicar el organismo.

¿Qué significa desintoxicar el cuerpo?

Lo primero que vale la pena señalar es que desintoxicar el cuerpo no es un remedio mágico que en unas horas te hará bajar de peso u olvidarte de ciertos malestares. Como señala Valentia Biologics, comercializador de complementos alimenticios, la intención de depurar el organismo es simplemente ayudar a que nuestros órganos realicen sus funciones de manera más eficaz.



Imagen: Pixabay

El problema es que los malos hábitos de alimentación y hasta los agentes contaminantes en el ambiente provocan que el organismo vaya acumulando una serie de residuos que afectan nuestra salud pero con algunos cambios se pueden lograr cambios.

La primera recomendación es limitar tu consumo de sal, en general, pero sobre todo a la hora de la cena pues provoca retención de líquidos y una menor capacidad de los riñones de eliminar elementos nocivos.

¿Qué comer en las noches para desintoxicar el cuerpo?

La cena que elijas puede hacer una gran diferencia en la manera en que descansarás y te sentirás al día siguiente. Así, esto es lo que se recomienda consumir por las noches para depurar el organismo.

Agua. Como ya mencionamos, desintoxicar el cuerpo significa desechar lo que ya no necesitamos y, para ello, la primera clave está en la hidratación. Valentia Biologics explica que la orina es el principal método de supresión de toxinas por lo que es fundamental beber entre 1.5 y 2 litros de agua a lo largo del día. Para la cena evita refrescos o jugos, mejor opta por un vaso de agua o té, el verde puede ser una gran alternativa conocido por ser un potente antioxidante.

Uvas y kiwis. De acuerdo con la marca Palmolive, son frutas de mucha ayuda para depurar el organismo no solo porque son muy jugosas, sino también porque son una excelente fuente de fibra que ayudará a tu digestión.

A su vez Mayo Clinic explica que las uvas pueden ofrecer algunos beneficios para el corazón como reducción del riesgo de coágulos sanguíneos, reducción del colesterol, prevención de daños en los vasos sanguíneos y ayuda para mantener una presión arterial debido a que tienen un alto contenido de antioxidantes entre ellos, resveratrol y flavonoides.



Imagen: Pixabay

Alcachofa. Un estudio publicado en la revista Phytotherapy Research descubrió que, gracias a su alto contenido de cinarina, la alcachofa promueve la secreción de la bilis y ayuda a regenerar el hígado. Además tiene un efecto antioxidante capaz de proteger las células hepáticas, es antiinflamatoria, diurética y depurativa.

Betabel. Es buena fuente de betacarotenos, antioxidantes y fibra, por lo que fortalece el sistema inmune, previene problemas de la vista y mejora la digestión. De acuerdo con el Poder del Consumidor, su imgesta también se ha asociado con un efecto antihipertensivo, debido a su alto contenido de nitratos.

Asimismo, sus vitaminas y minerales, entre las que destacan los folatos, potasio, fósforo, magnesio y calcio, contribuyen a una correcta coagulación de la sangre y al fortalecimiento de los huesos.

Brócoli. Como explica el organismo de salud de Buenos Aires, el brócoli posee un alto valor nutritivo y es excelente para depurar el organismo. Sus nutrientes nos protegen de la contaminación ambiental, del humo del tabaco, de la radiación solar, de sustancias cancerígenas, de bacterias y del envejecimiento prematuro.

Su contenido en fibra es abundante y colabora significativamente a tener un mejor tránsito gastrointestinal. Además, sus vitaminas A y C tienen una acción antioxidante, mientras que sus elementos fitoquímicos han sido estudiados por ayudar a la prevención de diversos tipos de cáncer y otras enfermedades.

Manzana. Según la una organización estadounidense sin ánimo de lucro, AARP, una manzana mediana contiene solo unas 95 calorías, pero aporta 4.4 gramos de fibra y tiene un alto contenido de agua, por lo que brinda una sensación de saciedad.

Por otra parte, varios estudios han destacado la conexión entre el consumo de manzanas y un menor riesgo de diabetes tipo 2 debido a que los antioxidantes que se encuentran en las manzanas mantienen a raya la resistencia a la insulina.



Imagen: Pixabay

Apio. Es excelente para depurar el organismo y eliminar residuos. Tiene un alto contenido de vitaminas A y C, flavonoides, y glucósidos con un potente efecto antioxidante.

Por su alto contenido de apigenina, un flavonoide natural con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, contribuye a evitar la formación de la placa de ateroma, que provoca oclusión de las arterias e infartos. Además, contribuye a reducir la tensión arterial, lo que favorece la salud cardiovascular.

También, según AARP, ha demostrado que ayuda a depurar el hígado y tiene la capacidad de inhibir los efectos de una enzima llamada xantina oxidasa responsable de la producción de ácido úrico, que provoca inflamación de las articulaciones en las personas que sufren de gota.

Otros consejos para depurar el organismo

Además de los alimentos que mencionamos para depurar el organismo de toxinas también tienes que realizar ejercicio físico moderado al menos 3 veces por semana pues a través del sudor el cuerpo es capaz de eliminar parcialmente los residuos acumulados.

También tómate el tiempo de cenar con calma y come porciones pequeñas, aunque elijas alimentos saludables, si comes de más, el cuerpo tardará más en la digestión y no descansarás bien.

Te recordamos que siempre debes acudir con un especialista si vas variar tu dieta. Sin embargo, considera que mejores hábitos alimenticios se verán reflejados en la segregación de dopamina por lo que te sentirás más tranquilo y feliz.

