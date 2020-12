La sábila es una planta muy utilizada dentro de la medicina tradicional. Su gel se caracteriza principalmente por sus efectos cicatrizantes en la piel y sus propiedades analgésicas cuando se sufre de migrañas, dolores musculares, reumáticos o dentales, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De igual forma, su ingesta alivia otro tipo de malestares internos, por lo cual se come o se toma dentro de diversas recetas. Una de ellas es el agua de aloe vera con limón.

Si quieres darle una oportunidad a esta bebida natural, aquí te decimos cuáles son sus beneficios y cómo prepararla.

(Foto: Pixabay)

Según un artículo de Journal of Research in Medical Sciences, el jugo de aloe vera reduce el dolor abdominal, las flatulencias y el estreñimiento en pacientes con síndrome del intestino irritable. Asimismo, esta planta funciona como un remedio para las ulceras gástricas y la colitis, asegura la revista médica Journal of Neurogastroenterology and Motility.

Su alto contenido en agua te mantiene hidratado y promueve la eliminación de impurezas en el organismo, especialmente en el hígado, indica el blog especializado en salud Healthline.

Además, una publicación de Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences descubrió que la pulpa de la sábila tiene cualidades antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Por esta razón, su consumo fortalece el sistema inmunológico y combate padecimientos infecciosos.

(Foto: Pixabay)

Por su parte, el jugo de limón tiene efectos protectores para el cerebro y el hígado. De acuerdo con un estudio de Journal of Medicinal Food, este cítrico disminuye el estrés oxidativo y la inflamación crónica, dos factores de riesgo ligados con las enfermedades neurodegenerativas.

Al igual que la sábila, el limón mejora la capacidad natural del hígado para desintoxicar el cuerpo y previene la formación de cálculos renales. A través de estos mecanismos, se desechan toxinas y otros elementos innecesarios del organismo.

También es una fuente importante de vitamina C. Una investigación realizada por Bayer Consumer Care determinó que este nutriente reduce el riesgo, la gravedad y la duración de las enfermedades infecciosas, como el resfriado común, la neumonía, la malaria y la diarrea. Por estos beneficios se le considera un alimento favorable para el sistema inmunológico.

Comprueba los efectos saludables de una refrescante agua de aloe vera con limón. Solo necesitas lo siguiente:

(Foto: Pixabay)

Ingredientes

- Una penca de aloe vera

- 5 limones

- Dos litros de agua

- Endulzante al gusto

Preparación

1. Remoja la penca de sábila en un vaso lleno de agua durante toda la noche. De este modo, quitarás el exceso de aloína y tu bebida no quedará amarga.

2. Pela la hoja de sábila y extrae la pulpa.

3. Corta la pulpa en cuadros pequeños, ponlos en un colador y enjuaga nuevamente por un minuto, para que tu agua no tenga una consistencia tan espesa. Reserva.

4. Corta los limones en mitades y exprímelos dentro de una jarra.

5. Agrega el agua, la pulpa de aloe vera y el endulzante de tu preferencia. Mezcla los ingredientes hasta que se integren.

Con esta sencilla receta obtendrás una deliciosa bebida que cuidará tu hígado y fortalecerá tus defensas en esta época del año. Recuerda que el consumo de aloe vera no se recomienda en mujeres embarazadas.