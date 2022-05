Oreo y Ritz crean galleta edición limitada que se agotó en horas

Por décadas, el mundo ha visto pasar memorables snacks que, hasta antes de su creación, solo vivían en la imaginación de los más aventureros que en muchos casos eran criticados por sus arriesgadas combinaciones. Sin embargo, hay quienes tienen suerte y pueden ver sus ideas convertidas en realidad. Gracias a ellos hoy podemos disfrutar de inventos como las guajolotas, la pizza hawaiana, las manteconchas y ahora una galleta que une lo dulce de una Oreo con lo salado de una Ritz.



Si bien hay decenas de platillos que unen lo dulce con lo salado, la reciente colaboración entre las marcas Oreo y Ritz, que crearon una galleta edición especial, volvió locos a los usuarios de internet.





50% sweet, 50% salty, 100% 1000 packs. Available 5/26 at 12pm ET. Be there or be salty. #RITZxOREO pic.twitter.com/c4hD7uj1dz — OREO Cookie (@Oreo) May 24, 2022

Oreo x Ritz, la galleta exclusiva única en su clase

El pasado 24 de mayo, la marca de galletas Oreo anunció, a través de sus redes sociales, una de las colaboraciones más anticipadas. Solo que esta vez no se trataba de sándwiches edición especial de alguna película, videojuego o cantante, sino de una galleta 50% dulce y 50% salada, ni más ni menos que con Ritz: “El snack que no conocías, pero que estabas esperando” había nacido.



La compañía galletera informó a todos sus seguidores que el jueves 26 de mayo estaría lanzando una edición especial en colaboración con Ritz, la cual constaría de dos galletas: una de chocolate y otra de mantequilla con sal, unidas por una capa de crema de cacahuate y la ya clásica crema blanca de Oreo.



Este anuncio tuvo una buena noticia y otra no tan alentadora. 6 galletas dentro de una caja exclusiva se podrían conseguir en la página oficial de Oreo completamente gratis, salvo por el pago de envío que rondó los 77 pesos mexicanos. Lamentablemente solo aplicaba en territorio estadounidense y estaba limitado a 1,000 paquetes.



La “venta” comenzó este jueves a las 11 de la mañana (horario del centro de la CDMX) y, lo creas o no, los paquetes se agotaron en cuestión de horas.







Foto: oreo.com/ritz

La galleta dulce y salada que rompió el internet

El estremecedor recibimiento y altas expectativas de la Oreo x Ritz motivó a que ciertas personas se pasaran de vivas y consiguieran la edición súper limitada, para revenderlas en sitios como Ebay, donde una sola caja ronda los 600 dólares, algo así como 11 mil pesos mexicanos. Así, las galletas que no llevan ni un día de existencia y ya son todo un santo grial de la comida comercial.



Foto: Ebay

Leer también: Cómo detectar que te están vendiendo carne de res de mala calidad.

También hay que decir que, como era de esperarse, esta galleta obtuvo comentarios mixtos por parte de la comunidad digital. Por un lado, los que la probaron han dicho que es una galleta regular, que no sabe ni bien ni mal; otros cuantos dijeron que sería mejor si el relleno solo fuera de Oreo.

En cualquier caso, si te quedaste con el antojo o la curiosidad de probar este sándwich, simplemente podrías comprar un paquete de Ritz, uno de Oreo, crema de cacahuate y sacarte de dudas.



Oreo x Ritz, una estrategia de marketing que funcionó

Si bien la producción de esta edición especial fue muy limitada y casi nadie en el mundo la pudo adquirir, fue una gran estrategia de publicidad ya que se está hablando de esta curiosa galleta en todo internet e, independientemente de lo rica u horrible que pueda saber, las marcas ya ganaron.



Oreo y Ritz son marcas de galletas prácticamente conocidas en todo el mundo, fundadas en 1912 y 1934 respectivamente, ambas son propiedad de Nabisco, que a su vez pertenece a Mondelēz International, Inc., un conglomerado multinacional méxico-estadounidense que también es dueña de Tang, Trident, Chips Ahoy, entre otras marcas más.



Si bien la colaboración se maneja como un experimento entre marcas amigas, lo cierto es que fue una gran ventana para propulsar las ventas de sus productos: Tan solo en el primer trimestre del año, Mondelēz reportó un aumento en 7.3% en sus ingresos netos, según datos de su página oficial.



¿Te animarías a probar la delicia galletera o mejor pasas de esta combinación culinaria?



Leer también: Receta de gorditas de chicharrón ahogadas de Doña Ángela.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.