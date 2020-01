Si eres de los que les encanta botanear mientras se relajan viendo la última serie o película de moda en Netflix, ahora lo podrás hacer disfrutando del helado oficial de la plataforma de streaming.

Y es que la famosa marca de helados Ben & Jerry's se unió con Netflix para crear "Netflix and Chill'd", un helado pensado para disfrutar mientras ves tus series o películas favoritas y que ha sido declarado como sabor original de Netflix.

El anuncio de esta unión se dio con un original video en el que vemos un bote de helado colocado en escenarios de algunas series famosas de Netflix como La casa de Papel u Orange is the New Black.



El helado en cuestión está hecho con mantequilla de cacahuate, "remolinos" salados de pretzel y trocitos de brownie de chocolate.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento de este nuevo sabor, se espera esté disponible tanto en bote como en tienda. En el caso de los Estados Unidos, será lanzada también, una versión de este helado para veganos hecha con leche de almendra.