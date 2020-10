Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo abrió King & Queen Cantina en Valle de Guadalupe, Baja California. Después de 29 años fuera de México, el originario de Guadalajara regresó a México a continuar su emporio de restaurantes que lo ha hecho famoso en ambas costas de Estados Unidos, concretamente San Diego y Nueva York.

El estilo de King & Queen Cantina es relajado con platillos tacos, burritos, cocina de asador, barra de sushi, productos del mar. Antes de que llegara la cuarentena y el cierre de restaurantes Jorge ya tenía 800 reservas, algo que tuvo que parar hasta nuevo aviso.

Aunque ya tiene varias sedes de King & Queen Cantina y Tempo, su otro proyecto con residencia en diferentes puntos de California, el también ex jugador de Chivas, aclara que no es una cadena ya que él se encarga de dirigir y administrar todos sus centros operativos para que no pierdan la esencia.

No siempre fue fácil para Jorge comenzar en el mundo de los restaurantes. Cuando llegó a California con su familia era jardinero en el negocio familiar. Después decidió independizarse y se mudó a Tacoma, Washington. Sin saber una gota de inglés o tener amigos, pidió trabajo de lavaplatos, algo que le ayudó a enfocarse en su trabajo el cual le acabó gustando. Tiempo después y, sin dejar de lavar trastes, hacía doble turno como garrotero, una posición que le hizo aprender otras habilidades de cocina y practicar inglés con sus compañeros y algunos clientes.

“Me cansé de hacer ricos a todos”, platica en entrevista Mr. Tempo, quien relata que para llegar hasta donde está, primero abrió un restaurante llamado Mucho Loco. Con el esfuerzo de su trabajo y ahorros, tuvo la oportunidad de generar su marca sin ayuda de inversionistas o socios. “Mi primer lugar fue una bola de nieve, la clave estuvo en no tocar las ganancias”, declaró.

Su curiosidad y amor por la comida lo llevan a aprovechar sus viajes al máximo y así conocer todo tipo de cocinas, él platica que algunos de sus lugares favoritos en Estados Unidos son Alinea, en Chicago; Bestia en Los Ángeles, el bar Death & Company, en Nueva York; y Élephante, en Santa Mónica, California. “Tomo inspiración de aquí y de allá, registro lo que estoy comiendo en una libreta, tomo fotos y así me documento para futuras creaciones”, finalizó.

Después de la apertura de su restaurante en Valle de Guadalupe, el siguiente paso es abrir locales en su natal Guadalajara y en Los Cabos.