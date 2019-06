Lugares para comer tlayudas en la Ciudad de México

La comida oaxaqueña es una de las más ricas dentro de las gastronomía mexicana.

Y uno de los platillos más famosos de Oaxaca son las tlayudas.

Si estás buscando lugares donde comer esta deliciosa comida te recomendamos los siguientes lugares.

Las Tlayudas

Este pequeño restaurante se encuentra en la avenida Insurgentes Sur. En este lugar puedes encontrar comida oaxaqueña, pero como el nombre del restaurante lo indica, el platillo principal son las tlayudas.

Podrás deleitar tu paladar con las clásicas de tasajo o cecina, pero también existe una tlayuda vegetariana o si lo prefieres puedes comer una con camarón al chipotle.

Dónde: Insurgentes sur #560 colonia Del Valle.

Horario: Lunes 10 am a 6pm, martes-jueves 9 am a 11 pm, viernes 9 am a 1:30 am, sábados 10 am a 1:30 am y domingo 2 pm a 6 pm.





La Casa de la Tlayuda

Este restaurante tiene un menú dedicado a la comida oaxaqueña y claro, no podían faltar las tlayudas. En este lugar ubicado en la colonia Roma Norte, podrás disfrutar de tlayudas con chapulines, champiñones con elote, arrachera y hasta de portobello.

Dónde: Insurgentes #280 colonia Roma norte.

Horario: Lunes-jueves 12 pm a 10 pm, viernes y sábado 12 pm a 11 pm y domingos 12 pm a 10 pm.





Pasillo de Humo

Otro de los lugares dónde podrás comer tlayudas en la Ciudad de México es Pasillo de humo.

Está ubicado en la Condesa, y aquí puedes degustar de tres tipos de tlayudas: la sencilla que viene acompañada de frijoles, quesillo, rábanos, chile de agua, huajes y chepiches.

Después está la de chorizo y chapulines, pero si prefieres un poco de carne entonces puede pedir la carnívora que puede llevar chorizo, tasajo o cecina.

Dónde: Avenida Nuevo León #107 colonia Condesa

Horario: Lunes- sábado 9 am a 10 pm y domingos 9 am a 7 pm

Escollo

Aunque principalmente es un lugar donde puedes disfrutar de cervezas artesanales y una variedad de mezcales, en Escollo también podrás comer deliciosas tlayudas.

Aquí puedes pedir las clásicas tlayudas pero también una de mariscos salteados.

Dónde: Querétaro #182 colonia Roma norte

Horario: Domingo y lunes 1 pm a 7 pm, martes y miércoles 1 pm a 11 pm, jueves- sábado 1 pm a 2 am

OaxacAquí

Este restaurante cuenta con una variedad de platillos oaxaqueños como las tlayudas. En este lugar podrás disfrutar de chapulines fritos con cebolla y orégano, mole oaxaqueño, enchiladas y la tlayuda "la del patrón" que lleva tasajo, cecina y chorizo.

Dónde: Dr. Atl #205 colonia Santa María La Ribera

Horario: Lunes- viernes 10 am a 5 pm, sábado y domingo 9:45 am a 6:30 pm