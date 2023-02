Los tacos dentro del Top 3 de comida callejera en Taste Atlas

La gastronomía mexicana está llena de ingredientes, aromas, sabores y platillos que día a día conquistan los paladares de locales y extranjeros con su peculiaridad y sazón.

Tanto dentro del territorio mexicano como fuera de él, la cocina mexicana se ha posicionado en listas internacionales, así como en el gusto y los corazones de las personas.



Foto: especial

En esta ocasión, el amor por la comida mexicana se vio reflejada en los más recientes resultados del ranking de “Mejores Comidas Callejeras del Mundo” del portal Taste Atlas, donde más de una de las delicias de nuestra cocina fue incluida.

Las votaciones dentro de este portal se realizan por el público en general, a partir de sus preferencias y vivencias personales. Los resultados se obtienen a partir de la puntuación que los usuarios otorgan a sus preparaciones favoritas de la comida callejera de todo el mundo.

Tacos, los mexicanos favoritos alrededor del mundo

No importa la hora del día, en México siempre hay un taco esperando a ser preparado con limón y salsa por algún antojadizo. Tal ese factor de disponibilidad 24 horas y su versatilidad en cuanto a rellenos, es una de las características que los votantes de Taste Atlas tomaron en cuenta para que hoy se encuentren en el tercer lugar del ranking mundial, superados únicamente por el Roti Canai de Malasia en segundo lugar y el Goutie (dumplings) de China en el primer puesto.



Foto: Taste Atlas

Como sabemos, la variedad de tacos que existen en las calles de México son innumerables, por ello, dentro de la lista “Mejores Comidas Callejeras del Mundo”, Taste Atlas engloba todos los tacos en esta posición. Con una calificación de 4.7 puntos en una escala de 5, los tacos son el platillo mexicano mejor calificado dentro del ranking.

Los mexicanos en el top 50

Los tacos no son los únicos platillos mexicanos dentro de la lista “Mejores Comidas Callejeras del Mundo”. De cerca, en el cuarto lugar, le siguen las carnitas, una preparación de cerdo confitado que es popular en todo el país.



Foto: @kimfzeq

Los platillos derivados de maíz no podían faltar, con chile del que pica o del que no pica, los esquites tienen una calificación de 4.7, lo que los coloca en la posición número 8. Enseguida viene la cochinita pibil en el lugar 9, típica de la cocina yucateca, hecha con cerdo como ingrediente principal, adobada con achiote y jugo de naranja agria, un bocado que no puede faltar en tu visita a la Península de Yucatán.

Los tacos gobernador hacen su aparición en el peldaño 18, mientras que los de carne asada le siguen en el número 27. De puestito o restaurante, las gringas tienen una calificación de 4.6 que las coloca en el lugar 30.



Foto: especial

El favorito de los chilangos, el taco al pastor, se queda con la posición 32, mientras que los tacos al carbón se ubican en el 39. Los tacos árabes, tradicionales de Puebla y sus alrededores, consiguen a mordidas quedarse con el puesto 46, siendo el último platillo dentro del top 50.

Recuerda que las votaciones están abiertas durante todo el año, así que aún puedes votar por tu comida callejera favorita en el sitio web de Taste Atlas. Estamos seguros que con tu voto, la cocina mexicana seguirá escalando en la lista.

