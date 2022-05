Los mejores tips para limpiar tu horno de microondas

El horno de microondas es una gran herramienta en la cocina. Facilita el preparar y calentar los alimentos. Por lo mismo es común que se ensucie en el día a día, lo cual, más allá de una mala apariencia, puede significar olores y bacterias que no quieres tener. Por ello vamos a darte los mejores tips de limpieza.

Antes de empezar te compartimos, en caso de que no lo sepas, que el horno de microondas funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de las microondas. Básicamente, las ondas de radio de alta frecuencia que emite son absorbidas por el agua, las grasas y los azúcares presentes en los alimentos provocando calor.

Cabe decir que el calor se genera por la agitación de las moléculas, por lo que no se presenta ningún tipo de alteración en la composición de los alimentos, excepto por la posible deshidratación. Eso quiere decir que lo puedes utilizar de manera segura.

Cómo limpiar el horno de microondas

Como seguramente has notado, aunque no lo utilices tan frecuentemente, las paredes del microondas se cubren de una película de grasa que es muy difícil de eliminar. Para esos casos, o simplemente para garantizar una mejor limpieza, vamos a darte algunos tips.



Imagen: Pixabay

Como explica la compañía Whirlpool puedes utilizar el jabón líquido para lavar los trastes. Para ello, llena un recipiente para microondas con agua tibia y agrega un poco de jabón. Ponlo dentro del horno y calienta por entre 3 y 5 minutos. Cuando saques el contenedor te darás cuenta de que la evaporación del líquido ha ablandado la suciedad de las paredes del electrodoméstico, por lo que te será mucho más fácil de eliminar.

Si no te funciona es momento de recurrir a uno de los ingredientes de limpieza por excelencia: el vinagre. El proceso es el mismo, llena un recipiente para microondas hasta la mitad de agua y añade 2 cucharadas de vinagre blanco. Mételo en el horno y calienta por unos 5 minutos. Solo pon mucha atención y vigila siempre la mezcla, sobre todo si tienes un microondas de alta potencia, de ser así es mejor dejarla por menos tiempo.

En este caso el vapor subirá a las paredes del microondas, que soltarán la suciedad seca. Entonces deberás tallar con una esponja bañada con un poco de bicarbonato de sodio. Finalmente, pasa un paño húmedo hasta retirar todos los restos. Este método promete acabar con las manchas difíciles.

La tercera opción que nos ofrece Whirlpool es utilizar limón. El proceso es muy similar. Corta un limón por la mitad y colócalo en un plato junto con una cucharada de agua. También puedes exprimir el jugo y agregar un vaso de agua. Mételo en el microondas y calienta durante 1 o 2 minutos. Después pasa un trapo húmedo. Gracias al limón no solo verás que se desprende la suciedad sino que es muy bueno contra las bacterias.

En cualquiera de los casos anteriores debes esperar a que se evapore el agua casi por completo. Y no abras de inmediato el horno, deja que las gotas escurran para que la limpieza funcione. Además, es muy importante que tomes el recipiente con guantes o un paño pues incluso minutos después estará muy caliente.



Imagen: Pixabay

Puedes aplicar estos procesos de limpieza una vez al mes.

Sin importar el método que decidas probar no te olvides de tallar a fondo las paredes superior e inferior ya que son los sitios donde más se acumula la suciedad.

Y para el exterior, marcas como Clorox recomiendan utilizar toallitas desinfectantes, no abrasivas para dejar limpias y brillantes las agarraderas y la puerta.

Consejos para cuidar tu horno de microondas

Ahora que ya sabes cómo mantenerlo limpio también te damos algunos consejos para utilizarlo mejor y que funcione en óptimas condiciones por mucho más tiempo.

Siempre que vayas a calentar algo no te olvides de colocar la tapa protectora sobre los platos o recipientes de manera que si llega a derramarse algo, puedas limpiar más fácilmente.

Lo ideal es que limpies el horno de microondas cada vez que lo utilices, para ello basta con pasar un paño húmedo. Así se evita que se incruste la suciedad en sus paredes.



Imagen: Pexels

Solo utiliza recipientes que sean aptos para este electrodoméstico. No uses contenedores metálicos ni papel de aluminio, ya que estos materiales reflejan las microondas y hacen que la comida se caliente de manera poco uniforme, además de que pueden dañar el horno.

Luego de limpiar tu electrodoméstico deja la puerta abierta unas horas para que se seque y ventile correctamente.

No uses el horno si la puerta no cierra bien o si está doblada, deformada o dañada de algún modo.

