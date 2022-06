Los chilaquiles de una tiktoker española son el hazmerreír de México

Verdes o rojos; crujientes o blandos; rellenos o acompañados de pollo, bistec o huevo, la variedad de combinaciones para hacer chilaquiles en México es muy basta. Pero, ¿qué pasaría si se reinventara la receta desde los ingredientes de la salsa hasta la preparación de las tortillas? Pues una tiktoker española lo hizo y el video ha causado mucha polémica entre los usuarios.



Los chilaquiles son uno de los platillos más populares en México, convirtiéndose, incluso, en el desayuno favorito de millones de personas. Su preparación se caracteriza por ser sencilla, al contar con pocos ingredientes: tortillas fritas, salsa verde o roja, crema, cebolla y queso. Aunque existen quienes los acompañan con alguna proteína como pollo, bistec de res o huevo, mientras que otras personas los preparan rellenos. ¿Ya se te hizo agua la boca?

Quizá te desilusiones cuando veas el caso de una tiktoker española que reinventó la receta utilizando ingredientes que no son usuales para la preparación, lo que generó mucha polémica en TikTok.

Tiktoker española reinventa receta de chilaquiles

Amparo es una mujer española que radica en México junto con su esposo. Ella, a través de su cuenta de TikTok, @amparogonzalez996, comparte una serie de videos de su vida cotidiana y uno de ellos ha causado polémica al mostrar una extraña receta de chilaquiles.



En el video, Amparo comienza relatando que su esposo le había dicho, la noche anterior, que tenía ganas de unos chilaquiles rojos por lo que decidió levantarse al día siguiente a prepararlos. Sin embargo, advierte que no sabe cocinar y que “está quebrándose la cabeza pensando cómo” hacerlos.



Lo que viene a continuación es lo que ha generado polémica entre los usuarios de TikTok, y es que Amparo decide utilizar chile en polvo de venta comercial para diluirlo en agua y así preparar la salsa. Esto, por supuesto, generó burla y preocupación sobre todo entre los internautas mexicanos.



Imagen: TikTok, @amparogonzalez996

El TikTok fue titulado como “Chilaquiles a la española” y Amparo no solo mezcló chile en polvo con agua. Cuando comenzó a dudar si la preparación era lo suficientemente picante decidió agregarle salsa líquida para botana, diluyendo todo para que, según ella, quedara listo.

Por otro lado, en un sartén comenzó a colocar tortillas que ella misma iba trozando para que, con solo el calor, “quedarán duras”, pues en ningún momento agregó otro ingrediente como aceite.

Cuando en su opinión las tortillas ya estaban listas y “tostaditas”, procedió a verter la salsa en la sartén para preparar los chilaquiles.



Al final, Amparo le habla a su esposo para que vaya a comer y en el video captura el plato ya terminado, dejando ver los chilaquiles acompañados de crema, cebolla y queso, además de un poco de arroz.



Preparación de chilaquiles genera polémica en TikTok

El video de la cuenta @amparogonzalez996 actualmente cuenta con 2.6 millones de visualizaciones y más de 305 mil likes con comentarios como: “Me preocupa que no diga #humor” y “No le veo el #humor por ningún lado” pues algunos usuarios especularon que en realidad solo se trató de un clip para llamar la atención pero que en realidad Amparo sabe que esa no es la receta para preparar una salsa.

Por supuesto también hubo comentarios humorísticos como “Dios mío díganme que sí es broma. Me dolió el alma”; “Es un insulto a la cocina mexicana. Me dio risa”; “Si mi abuelita ve el video de los chilaquiles se vuelve a morir”; y “Por favor dime que es broma porque mi corazón está agonizando”.



A pesar de estos comentarios, la tiktoker española, Amparo, aseguró que el video no es broma y que en realidad ella no sabe cómo hacer chilaquiles.

