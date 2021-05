Puedes tener un huerto en tu casa, no es necesario contar con un jardín enorme para cultivar algunos vegetales o hierbas. Con que adaptes un pequeño espacio en tu hogar será suficiente para iniciar a sembrar. Una de las ventajas de realizar esta práctica es que puedes tener la seguridad de que tus alimentos son orgánicos y no contienen químicos.



Sumado a ello los huertos urbanos son una alternativa sustentable y económica, pues tienes la opción de hacer fertilizantes caseros o una composta para nutrir tus plantas. Hasta puedes ocupar los restos de café molido que ibas a tirar a la basura, ya que aporta nitrógeno y fósforo que ayudan a incrementar la acidez del suelo, en este caso de la tierra.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) otras alternativas para nutrir tus huertos pueden ser la cáscara de naranja, la cáscara de plátano, las bolsitas de té usado, la cáscara de huevo molido, entre otros residuos que ayudarán al crecimiento de tu huerto. Algunos de los minerales que las plantas necesitan son: hierro, magnesio, calcio, azufre.



Otra ventaja de tener un huerto en casa es que muchas de las cosas que plantes no necesitan estar expuestas mucho tiempo a la luz del sol o son de sombra. Y en Menú te platicamos cuales verduras y hierbas no necesitan estar expuestas a la luz o bien requieren menos de cuatro horas de sol para que las puedas sembrar y con el tiempo cosechar.

1. Espinaca



Esta hoja verde fuerte muy utilizada en las ensaladas se pueden comer crudas o cocidas. Sus propiedades nutrimentales son muy apreciadas en el mundo, pues tiene altas cantidades de hierro, potasio y antioxidantes. También contienen vitaminas A, E y C además de ser bajas en calorías.



Las espinacas son fáciles de cultivar, porque no necesitan mucho espacio, ni estar expuestas mucho tiempo a la luz del sol. Su crecimiento es medio y por lo regular sus primeras hojas aparecerán dentro de los 20 días después de su siembra. La espinaca tarda un periodo de mes y medio para poder recogerlas del huerto.



Foto: Freepik

2. Cilantro



El cilantro es utilizado para sazonar sopas y caldos. Es común encontrar sus hojas encima de unos tacos de suadero en un pico de gallo. Las semillas de cilantro también son muy utilizadas, por su sabor a notas cítricas. Esta hierba es uno de los elementos que no te pueden faltar en tu huerto.



El cultivo de cilantro es de los más sencillos, pues crece en cualquier lugar así que no importa si los rayos del sol le dan directamente o por el contrario casi no recibe iluminación del astro rey, pues es de esas plantas que puedes tener al lado del lavabo de la cocina. El momento ideal del cultivo es en invierno.



Foto: Freepik

3. Zanahoria



La zanahoria es una de las hortalizas que más vitaminas aporta cuando se come, es rica en vitamina A -que ayuda a la vista- en vitaminas C, E y B. Además, es alta en fibra, por lo que ayuda a combatir el estreñimiento. Y contiene pocas calorías así que la puedes consumir sin culpas.



Si quieres sembrarla en casa tienes que asegurarte de encontrar un lugar templado, en donde la luz del sol le de aproximadamente cuatro horas diarias. Una ventaja de cultivar zanahorias en casa es que estas crecen rápidamente, no necesitan muchos cuidados y se dan durante todo el año.



Foto: Pixabay

4. Perejil



El perejil es conocido por ser el acompañante aromático de muchos platillos y es posible encontrarlo en caldos o en un marinado de carnes. La cocina italiana es la que hace más uso de esta hierba sobre todo en salsas, acompañando pescados o sazonando carne. También aporta vitaminas y minerales entre las que resaltan la vitamina C y A, así como calcio y hierro.



El perejil es una planta de media sobra lo que significa que debe estar en el sol hasta un máximo de ocho horas diarias. A esta hierba le gusta la humedad, pero eso no significa que la tengas que ahogar. Su crecimiento es lento y puede tardar más de cuatro semanas en aparecer su primer retoño, así que sé paciente.



Foto: Freepik

5. Rábanos



Esta raíz con interior blanco y corteza roja suele acompañar un plato de pozole humeante. Su sabor es fuerte y algo picante. Es rico en antioxidantes y vitaminas como la C. En la gastronomía se usa el rábano crudo en ensaladas acompañada de alguna proteína o con lechuga también es frecuente encontrarlo en caldos y sopas para potenciar los sabores.



Su cultivo es de los más rápidos y aproximadamente tres días después de la siembra las primeras hojas emergen de la tierra. La mejor época para plantar rábanos es de julio a agosto. El riego debe ser cuando la tierra lo pida y se debe cuidar que esta no pierda humedad. La cantidad de sol que ocupa es de máximo cuatro horas al día.



Foto: Pixabay

6. Lechuga



La lechuga es una hortaliza con múltiples usos, por lo general se la asocia con las ensaladas y las dietas. Pero hay una variedad enorme de preparaciones en la que la podemos usar que van desde tacos de lechuga, en smoothies, en té y hasta en caldos, sopas o cremas. Los antojitos mexicanos también llevan lechuga entre sus ingredientes, un ejemplo es los sopes.



Plantar lechuga en casa es muy fácil, no necesita de mucho sol, se adapta al clima y hasta al tamaño de los espacios. Debido a que hay diferentes variedades de lechuga su cultivo es diferente, la lechuga iceberg es de las más conocidas. El periodo de cosecha va de tres a cuatro meses y la mejor época para plantar lechuga es en otoño.



Foto: Pixabay

Con información del blog especializado en agricultura, alimentación sustentable y huertos urbanos Vía Orgánica.