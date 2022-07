Influencer quería comer gratis en uno de los mejores restaurantes del mundo, SUD777 en el número 52

En el sitio de "The World's 50 Best" se anunció la primera parte de los 100 mejores restaurantes del mundo de este 2022, hay varios mexicanos, entre ellos el SUD777, el cual ocupa el puesto 52 del ranking.

Dicho restaurante comandado por el chef Édgar Núñez, quien se ha posicionado mundialmente por su prodigiosa técnica y su cocina vegetal mexicana, lo que lo ha llevado a este lugar a estar por 5 años consecutivos entre los 100 mejores restaurantes del mundo.

El SUD777 ofrece un menú de degustación acorde a los mejores ingredientes que ofrece la temporada, los cuales, en gran parte provienen de los huertos del sitio.

"Los visitantes pueden disfrutar también de una experiencia en la terraza lounge para probar la coctelería o una copa de vino y tomar un respiro del ajetreo citadino", cita su sitio web.

El SUD777 está situado al sur de la CDMX, específicamente en Boulevard de la Luz 777, Jardines del Pedregal; y hace unos días se volvió tema de conversación en las redes sociales debido a que el chef Édgar Núñez compartió una petición que le hizo una influencer sobre comer gratis.



¿Qué pasó con la influencer y el SUD777?

El pasado martes 21 de junio, el chef Édgar Núñez compartió la captura de pantalla del mensaje de la creadora de contenido Manuela Gutiérrez, quien le ofreció la opción de promocionar su restaurante en su cuenta de Instagram a cambio de comer en el SUD777; no obstante, el chef rechazó la oferta con el siguiente mensaje: “ja, ja, ja, no sabía que tragar gratis era trabajar”.

Más tarde, la influencer comentó los acontecimientos a través de las historias de Instagram, y dejó en claro que había mandado mensaje al restaurante, mas no al chef.

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de ‘trabajo’, pero bueno la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, comentó.

Luego Gutiérrez confesó que la propuesta que hizo no iba con la mala intención y le ofreció disculpas tras enterarse que había sido exhibida. “Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada uno tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, sentenció.



Días más tarde el chef publicó un tuit donde habló sobre los influencers. “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas”.

¿Cuánto cuesta comer en el SUD777?

Puedes degustar platillos que van desde los 155 pesos hasta los 595. Por ejemplo, el pulpo en costra de cenizas, pimiento del piquillo y mayonesa xcatic tiene un precio de 285 pesos; el cangrejo de concha blanda, algas y mayonesa de jalapeño tiene un costo de 295 pesos; la pechuga de pato con mole amarillito, hojas del huerto y puré de camote y, la costilla en mole de olla cuestan 400 pesos.

Si hablamos de rango, lo más económico que encontrarás son las sopas por un precio de 155 pesos; del lado contrario, lo más caro son la caña de res añejada, acompañada de puré de chirivía y hongos, y lámina de lardo curado, o el filete de ternera, chirivía y lavanda, con trébol y hongo cremini, ambos con un costo de 595 pesos.

También cuentan con un menú de degustación de 12 tiempos con un precio de mil 950 pesos por persona.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters