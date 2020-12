Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas más famosas de los últimos tiempos. Destacada por sus videos de bromas, bailes y algunos consejos para facilitar la vida diaria, también podemos encontrar algunas recetas y “hacks” que harán de la cocina algo más sencillo y divertido, y además ahorrarás tiempo.

Estos son los cinco mejores hacks de comida que puedes encontrar dentro de la aplicación:



Baguette de pizza

¿Amante de la pizza? Puedes hacer esta innovadora creación utilizando un baguette, que debes cortar en rodajas, para posteriormente cubrirlo con la salsa de tomate de tu preferencia. Después, coloca pepperoni y queso en tiras al interior de los cortes anteriormente realizados, y hornea a 190°C o hasta que el queso se derrita.

Pelar un mango con un vaso

Puede parecer algo irreal (o relativamente sencillo), pero sin duda es algo que deberías probar. Primero, corta el mango a la mitad a lo largo procurando no tocar el hueso que se encuentra al centro de la fruta, y después coloca un extremo del mango junto al borde del vaso. Después, utiliza el vaso para sacar la pulpa del mango directamente al interior del vaso, puede que este hack no tenga mucha ciencia para ser realizado, pero si te ahorrará bastante tiempo.



Enfría el vino con uvas congeladas

Varias personas han intentado envolver una botella de vino rosado o blanco dentro de una toalla de papel o un trapo húmedo para luego meterlo al congelador por 10 o 15 minutos en lo que este se enfría. Pero una mejor solución es utilizar uvas, conservar estas frutas al interior del congelador todo el tiempo para después poner algunas dentro de la bebida es un consejo útil que debes probar.

Pelar una fresa con un popote

Si quieres disfrutar de unas fresas pero te resulta molesto el tener que lidiar con el tallo, puedes quitarlo de manera muy sencilla utilizando un popote. ¿Cómo? Muy sencillo, coloca el popote debajo de la fresa y de un extremo hacía el otro y verás como se desprende el tallo y la parte central de la fruta, por lo que te quedarás a disfrutar con la mejor parte de esta.



Corta tomates cherry en pocos minutos

Una forma bastante sencilla y que te hará ahorrar mucho tiempo, coloca los tomates cherry en una tapa de plástico y después coloca otra tapa por encima de las verduras. Ahora pasa lentamente el cuchillo por el medio de todos los tomates y verás cómo todos se parten a la mitad, así ahorras tiempo y esfuerzo.