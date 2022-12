¡Felices fiestas, y drinks para todos!

Para mí, las fiestas navideñas y las posadas desde la barra es tener las barras llenas con visitantes que quieren celebrar la temporada y mucho trabajo.

El espíritu decembrino

En realidad, en esta época, aunque suena a cliché, es una temporada alta. La afluencia de clientes nacionales y extranjeros aumenta de manera considerable, pero más que eso, es también la manera en la que consumen. Creo que los clientes llegan a Limantour con mucha más alegría que en otras épocas del año. Hay más euforia y la intención de compartir ese espacio con sus amigos y familiares. Es emotivo ver a nuestros clientes reencontrarse con aquellos que no han visto en mucho tiempo y se toman un tiempo para brindar el cierre de año.

Lo común en otros meses son reservas de parejas. Esto cambia a grupos grandes de cuatro a seis personas, o hasta más que buscan un espacio en nuestros bares. Esto hace que los bartenders también tengan que ser ágiles para enviar a sus mesas lo más rápido posible con la calidad y servicio de siempre. Sin duda, es un gran reto para todo el equipo.

Los sabores de Papá Noel

Yo creo que en diciembre definitivamente el ponche es una bebida que difícilmente llegas a tomar en otra época. Entonces, se aprecia una tacita de ponche caliente en una taza que puedan calentar tus manos del frío de invierno, obviamente con piquete, obviamente el cual puede ser un mezcal joven de la variedad espadín, tequila blanco o añejo, vodka, ron, vino tinto, hasta algún licor de hierbas o fruta. Cae bien dentro de esta festiva bebida.

Lo padre de mezclar con vinos y con fortificados tiene justo que ver con el varietal, al final del día, la base del vino cambia respecto al país o la ciudad, cambia respecto al estilo y la parte del fortificado también tiene que ver mucho con quien lo produce y la región donde se produce.

Generalmente la fortificación lo hacen con alcohol pero también con hierbas y especias, y muchas de ellas tienden a ser endémicas, locales, generando con esto un producto único que, de alguna manera, tienes que respetar para cuando piensas en hacer un coctel. Hay que encontrar el balance entre esos amargos o dulzores de bebidas fortificadas como el Oporto con el resto de ingredientes que buscamos agregar como mixólogos.

En nuestro caso, los cocteles que diseñamos con vino, generalmente la uva Nebbiolo está presente porque consideramos que tiene una buena acidez, una buena tanicidad, así como un perfil mucho más frutal que en perfiles de cocteles, empata mucho mejor con otros ingredientes. Es una alternativa amigable.

“Lo que más disfruto tomar en esta época es ponche y Champagne por ser una bebida destinada para brindar"

A mí me gusta brindar con todo, con lo que tenga en la mano está bien. El ritual del brindis me agrada porque representa ese punto de emoción en el que volteas a ver a quién está a tu alrededor, sea conocido o desconocido para desearles buena vibra. Eso es muy lindo, el compartir ese segundo en el que las copas chocan mirándose a los ojos. Si tengo que elegir para la ocasión, definitivamente tiene que ser Champagne. Me parece increíble, aunque también los martinis secos y shots de tequila.

