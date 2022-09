Fallido, el museo del maíz según Avelina Lésper

Hace casi un año la Secretaría de Cultura inauguró Cencalli, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria en Los Pinos. Este museo promete exponer la cultura alimentaria nacional, en especial el maíz, semilla sagrada desde épocas precoloniales.

Sin embargo, la historiadora y crítica de arte, Avelina Lésper, tundió el trabajo de los organizadores del museo, así como del trabajo del artista Gabriel Orozco.

Mediante su canal de YouTube, Lésper criticó al museo y lo consideró como un “insulto” hacia la mitología mexicana. “Redujeron un gran elemento de nuestra cultura a la miseria creativa. Es un insulto para el valor cultural que tiene [el maíz]”.

En este sentido, atentó en contra el director creativo de Cencalli, Gabriel Orozco. “Como al señor (Gabriel Orozco) le gustan las rueditas y las mete en sus obras, y la tortilla es redonda, pues ¡bingo! ya la hizo: mandó a hacer círculos y ruedas en todos lados. Todo está hecho con sus mentadas rueditas”.

Además, tundió la museografía de Orozco llamándola apática y sin estética. “Hay más variedad de color y exuberancia en los mercados populares que en ese lugar”.

Sobre la información, comentó que no tiene nada de relevante e incluso dijo que todo el contenido de las infografías puede encontrarse en internet. “Ya no hablemos de la pobreza económica, sino de la pobreza creativa y la museográfica”.

“Además de que el primer piso no está terminado, las otras salas son una cosa deprimente. Todo lo que significa el maíz, sus elementos mágicos y lúdicos, aquí [los representan] con una frialdad”.

“El material no significa la obra”

Por otro lado, otro de los aspectos que criticó la historiadora fueron las obras de arte contemporáneo. Puso como ejemplo el Módulo escultórico de Damián Ortega, el cual criticó por estar “sobreexplicado”. “Aunque está hecha de tortillas, la obra no es sobre el maíz. El tipo pudo haber hecho la obra con galletas saladas o con cualquier otra cosa”.

Finalmente, criticó que, en el recinto ubicado en Los Pinos, no tuviera actividades culturales ni programas para impulsar el arte, en contraste a los millones de pesos que le han invertido desde su construcción. Aunque, hay que resaltar que los fines de semana, en el Complejo Cultural Los Pinos esta el Mercado Solar, un espacio de compra directa a productores orgánicos de loa CDMX, área Metropolitana y algunos estados cercanos como Tlaxcala y Puebla, además de charlas sobre alimentación, gastronomía y agricultura.

“Lo más lamentable es que se ha despilfarrado el dinero en este centro cultural, y por eso se ha despojado de presupuesto a todos los museos de México. Las casas culturales están cerrando en todo el país y todo se lo están dando al proyecto en Chapultepec”, exaltó.

Quién es Avelina Lésper

Avelina Lésper es una escritora, historiadora, columnista y crítica de arte. Es conocida por su libro El fraude del arte contemporáneo, aunque también ganó popularidad por crear una discusión con artistas del grafiti en el Museo de la Ciudad de México, en agosto de 2018.

En 2020 tuvo un accidente con la obra Nimble and Sinister Tricks (To be Preserved with Out Scandal and Corruption) del artista Gabriel Rico. Luego de que se difundió una foto en redes sociales donde Lésper sostiene una lata de refresco cerca de la pieza y luego otra imagen donde la obra está destruida, los usuarios criticaron a Lésper por supuestamente haber roto el trabajo de Rico.



