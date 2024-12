Cuando pensamos en proteínas, lo primero que se nos viene a la mente es la carne. Y es que dicho nutriente es esencial para la reparación y el crecimiento de nuevas células, aumentar la masa muscular, fortalecer los huesos y regular las hormonas del hambre.

Por tal motivo, es importante consumirlas de distintas fuentes, ya sea animal o vegetal. En esta última categoría encontramos a los frutos secos, que son una excelente opción para complementar nuestra dieta.

Hoy en Menú te decimos cuáles son los más ricos en proteínas.

Incluir frutos secos en las comidas es una decisión saludable. Foto: Unsplash

Leer también Voraz: la cantina que se come la ciudad

¿Qué frutos secos son ricos en proteínas?

Cacahuates

Los cacahuates tienen casi la misma cantidad de proteínas y grasas que la carne, indica la Fundación Española de la Nutrición. Aunque no reemplazan una comida completa, dichos frutos secos se integran por un 27% de proteínas, lo que aporta suficiente energía al cuerpo.

Por otra parte, contiene antioxidantes y ácido fólico, nutrientes que retrasan los signos del envejecimiento y renuevan las células corporales. Eso sí, para aprovechar sus beneficios debes elegir los cacahuates naturales sin sal.

Cacahuates. Foto: Pixabay

Almendras

Provenientes del Medio Oriente, las almendras son consideradas un superalimento porque son ricas en fósforo, hierro, calcio y magnesio. Entre otras tareas, estos minerales fortalecen el sistema inmunológico, mantienen sanos los huesos y regulan el flujo sanguíneo.

Al igual que otros frutos secos, la almendra es una excelente fuente de proteínas. De acuerdo con el portal Revolution Climbing, 100 g equivalen a consumir 18,7 g del nutriente.

Almendras. Foto: Freepik

Pepitas de calabaza

Aunque no es una de las botanas más populares, las pepitas de calabaza son benéficas para la salud. Al ser fuente de grasas no saturadas, su ingesta regula los niveles de colesterol en la sangre y, por ende, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, detalla el sitio de investigación Ask IFAS.

En cuanto a las proteínas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que, por cada 100 g de pepitas de calabaza se estarían consumiendo 19 g de proteínas vegetales.

Pepitas de calabaza Foto: iStock

Nueces

Las nueces son otra excelente opción para aumentar el consumo de proteínas. De acuerdo con la tienda de alimentos Corbera, 29 g de nueces pueden aportarnos 4,5 g de proteínas.

Por otra parte, las nueces son ricas en ácidos grasos Omega-3, mismos que contribuyen a mantener la salud del corazón porque reducen los niveles de colesterol y triglicéridos. A su vez, controlan la presión arterial.

Nueces. Foto: Pixabay.

La mejor manera de consumir frutos secos

Pese a que las grasas que contienen la mayoría de los frutos secos son saludables, no están exentos de las calorías. Su consumo desmedido puede derivar en el aumento de peso o hipertensión.

Según el portal Mayo Clinic, la ingesta recomendada de frutos secos para un adulto es de 4 a 6 porciones a la semana. Se recomienda consumirlos de manera natural y sin ingredientes añadidos (como sal o azúcar) para aprovechar sus nutrientes.





Leer también Qué personas no pueden comer cacahuates

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters