Esto es lo que te pasa si consumes aceite de coco a diario

El aceite de coco ha sido bastante aceptado como una alternativa a los engrasantes comunes para cocina, o bien, como un buen producto de belleza, esto debido a que es conocido como un producto natural que tiene muchos beneficios.

Si bien es cierto, el aceite de coco tiene propiedades asombrosas para tu salud al consumirlo a diario, sin embargo, hay consideraciones que deben hacerse antes de agregarlo como un producto diario en tu dieta, ya que puede tener algunas repercusiones en tu cuerpo. Ambos lados de la historia deben contarse y aquí en Menú te explicamos lo que pasa si consumes aceite de coco diariamente.

Leer también: ¿Qué es y para qué sirve la pingüica?



Foto: Dana Tentis / Pexels

Buena salud dental

El aceite de coco es usado para la salud bucal debido a sus propiedades antibacterianas, ya que puede aliviar padecimientos como la gingivitis y la halitosis. Se recomienda hacer buches con aceite de coco por la mañana después de haber hecho la limpieza bucal de siempre. Uno de los componentes que más ayudan en este aspecto es el ácido láurico ya que es antimicrobiano.

Sin embargo, se recomienda consultar a tu dentista primero ya que puede que a la larga el aceite de coco se deshaga de tu esmalte dental.

Un cabello más próspero

El aceite de coco es un excelente hidratante, debido a esto, muchos productos como shampoos lo incluyen en sus fórmulas. Naturalmente, el aceite de coco puede combatir la caída del cabello, y devolverle el brillo. Puede consumirse en alimento, o bien, usarlo directamente en el cuero cabelludo en forma de crema.



Foto: Mike / Pexels

Un aliado para tu piel

El aceite de coco es rico en ácidos grasos y antioxidantes. Gracias a estos, se disminuye la pérdida de humedad en la piel y ayudan a mantenerla suave e hidratada. Los antioxidantes ayudan a la piel a combatir los daños causados por los radicales libres, al tiempo que retrasan el envejecimiento de la piel y previenen daños solares.

Incluso puede usarse a manera de crema para personas que son muy sensibles de la piel, combatiendo irritaciones, enrojecimientos e inflamaciones que salgan en ella.

Leer también: Agrega xoconostle y sus beneficios a tu alimentación

Una cucharada en ayunas

Existe una popular manera de consumir el aceite de coco para lograr beneificios en figura y salud. Esta es comer media cucharada de aceite de coco en ayunas, hacerlo progresivamente has ingerir una cucharada completa. También hay quienes recomiendan ingerir tres cucharadas al día, iniciando en ayunas. Estos datos surgen del estudio de los triglicéridos de cadena media (MCT) que ayudan a quemar la grasa que ingerimos en nuestro cuerpo de manera más rápida.

El aceite de coco se compone del 65% de MCT, lo que, en teoría, permitiría quemar la cantidad de grasa rápidamente. Si bien esto es cierto, el aceite de coco se compone de otras grasas que, de consumirse en grandes cantidades, podrían ser perjudiciales para la salud. Además no hay un estudio decisivo que acepte o desmienta que comer aceite de coco en ayunas permita quemar grasas rápdamente. De cualquier manera, si piensas probar estas dietas, es recomendable que antes consultes a tu médico.

El otro lado del aceite de coco



Foto: Towfiqu barbhuiya / Pexels

Si bien tiene varios beneficios para la salud y belleza, como ya hemos mencionado, el aceite de coco tiene aspectos de su uso que no han sido probados científicamente, o poseé contradicciones que vale la pena considerar.

Una de ellas es su alto contenido en grasas, de acuerdo con la American Heart Association, el aceite de coco incrementa los niveles de colesterol LDL, o "colesterol malo", pues contiene un 82% de grasas saturadas. Su consumo en exceso no es recomendable para una buena salud cardiovascular.

De esta misma manera, está relacionado con un aumento de peso. Como se trata de grasa, el cuerpo podría sobrepasar la cantidad recomendada si no se miden las cantidades correctas. Así mismo los niveles de azúcar podrían subir en exceso.

Leer también: Así protege tu cerebro el jengibre



Foto: samer daboul / pexels

Por otra parte, el consumo en exceso de aceite de coco puede causar diarrea o problemas similares. Por eso, las personas con reflujo tampoco pueden consumirlo, ya que este aceite es grasa en mayor medida, lo que puede hacer que se quede en las paredes del estómago.

Walter C. Willett, profesor de epidemiología y nutrición en la Harvard TH Chan School of Public Health, explicó que “se hacen muchas afirmaciones sobre que el aceite de coco es maravilloso para muchas cosas diferentes, pero realmente no tenemos ninguna evidencia de beneficios a largo plazo para la salud”.

El aceite de coco es recomendable para su uso externo, sin embargo el consumirlo directamente todos los días no lo es. Es por eso que recomendamos siempre acudir con un nutriólogo o un médico antes de modificar aspectos en tu dieta, además, recordar que el exceso en la alimentación no es una buena idea en la mayoría de los casos.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters