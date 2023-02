Esto es lo que pasa si dejas de comer naranjas y limones

Comer frutas y verduras es indispensable para tener buena salud. Entre muchos tipos de frutas y los beneficios que aportan, los cítricos son muy importantes para obtener vitamina C en el cuerpo. De no consumirse, se pueden desarrollar una serie de afecciones para la salud del ser humano. Por eso, aquí en Menú te contamos qué pasaría si dejas de consumir naranjas y limones.

Foto: Lena Khrupina / Pexels

¿Qué contienen los cítricos?

Además de la Vitamina C, los cítricos contienen grandes antioxidantes, además contribuyen a la correcta asimilación del hierro, ácido fólico y varios aminoácidos. Por otra parte, el consumo influye en el crecimiento y desarrollo del cuerpo, así como en la cicatrización de heridas, la formación de colágeno, cartílago y reparación de huesos y dientes.

Los cítricos, por la cantidad de vitamina C que tienen, son excelentes para el cuidado de la piel, ayudan a su elasticidad y a mantenerla hidratada. También favorecen el sistema inmunológico y combaten infecciones. Sin mencionar que son una gran fuente de fibra y son de gran ayuda para la recuperación tras practicar un deporte o hacer ejercicio.

A grandes rasgos, esta familia de frutas son de utilidad para muchas funciones de nuestro cuerpo, por lo que al dejar de consumirlas podemos perjudicar ciertos procesos que, si bien pueden continuar mediante otros alimentos o suplementos, no tendrían el mismo nivel de contribución a la salud.



Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Déficit de vitamina C

Dejar de consumir cítricos en su totalidad, podría desarrollar un déficit de vitamina C, lo que desemboca en ciertos padecimientos, uno de los más importantes es el escorbuto. Aunque es muy poco probable que suceda debido a que hay vegetales como el brócoli que contienen vitamina C, el escorbuto no es imposible.

Se trata de una enfermedad que se desarrolla por la poca presencia de vitamina C, los síntomas son aparición de hematomas, encías sangrantes, debilidad, fatiga y sarpullido. Incluso puede provocar anemia en el futuro. La solución es administrar suplementos de esta vitamina, sin embargo, se debe de ser consciente que los suplementos no generarán las mismas cantidades de antioxidantes naturales presentes en los alimentos.

Por otra parte, además de consumir muy pocos cítricos, el riesgo de desarrollar padecimientos por falta de vitamina C es más probable en personas que fuman constantemente, que tienen afecciones gastrointestinales o cáncer, por lo que, si perteneces a alguno de estos grupos, es muy importante verificar tu consumo y niveles de vitamina C.



Foto: Lisett Kruusimäe / Pexels

Sin llegar a extremos, también es probable que notes cuando a tu cuerpo le falta vitamina C, entre los síntomas que se pueden presentar, sin necesidad de estar describiendo una enfermedad más grave están: Sentirse irritado, cansado, con dolores o inflamación en articulaciones, presentar hemorragias nasales o de encías, tener la piel o el cabello secos, disminución de energía y de apetito, o bien, una mala cicatrización o una tendencia a tener infecciones o resfriados.

Es por esto que el consumo de cítricos es indispensable para gozar de una buena salud, de acuerdo la Fundación Mayo para Educación e Investigación Médica, por sus siglas en inglés MFMER, la cantidad que debemos consumir de vitamina C es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas.

Así que, la siguiente vez que vayas al supermercado o tianguis, recuerda siempre agregar a tus compras una bolsa de cítricos como naranjas o limones que contienen una buena y significativa cantidad de vitamina C.



