Esto es lo que pasa si comes esquites todos los días

Los esquites son ese postrecito que está disponible en la esquina de cualquier colonia, barrio o plaza. Con el tiempo se ha convertido en un clásico de la Ciudad, sin embargo, aunque comer maíz es algo saludable, el modo de preparación del esquite, quizá no sea la mejor opción para incluirlo como un alimento de todos los días.

El esquite se prepara con elote desgranado en un caldo de pollo, sazonado con chiles cuaresmeños, epazote y cebolla; y se presenta en un vaso con los granos dentro, mayonesa, queso, chile piquín y limón por encima. Estos ingredientes pueden generar diferentes efectos en tu cuerpo, esto es lo que pasa si los consumes a diario.

Elote en grano



Foto: gob.mx

El elote por sí mismo es un gran alimento que aporta beneficios al cuerpo como minerales, reduce el colesterol LDH, aporta ácido fólico a embarazadas, previene hemorroides y es una buena manera de sentirse satisfecho.

Por otra parte, el elote contiene potasio, vitamina B1 que ayuda al sistema nervioso y a los musculos y participa en la buena formación de los glóbulos rojos. El elote amarillo, que no es muy diferente en cuanto a las calorías del elote blanco, contiene vitamina A, que aporta a la salud visual, y al desarrollo y vida de las células.

Sin embargo comerlo en grano, en cantidades grandes puede producir contradicciones alimentarias, como inflamación, hinchazón y flatulencias.

El elote ya tiene un contenido calórico que, preparado con manteca, aceites o mantequillas puede aumentar, como es el caso de los esquites que se suelen preparar con estos ingredientes.

Epazote, chile y limón



Foto: Yo Amo Tijuana / Facebook

El epazote tiene ciertas propiedades medicinales, pues disminuye los cólicos menstruales, dolores estomacales e intestinales, ayuda a expulsar parásitos, relaja el sistema nervioso, y descongestiona las vías respiratorias.

Sin embargo, el epazote contiene ascaridol, un tipo de aceite que, al consumirlo en grandes cantidades puede ser tóxico, por lo que siempre debe consumirse con moderación.

Por otra parte, el chile es fuente de vitaminas A y C, carotenoides, fibras y minerales. El limón tiene vitamina C, flavonoides y ayuda contra enfermedades respiratorias. Sin embargo agregarlos a la preparación del esquite es opcional, y la cantidad es muy poca, así que no causan un impacto grande en cuerpo al comer el antojito.

Manteca, mayonesa y queso



Foto: Esquites Elote Gordo. / Facebook

Si se sigue la receta clásica de los esquites, entonces estos elementos deben estar presentes. La manteca, por su parte, tiene grandes cantidades de grasas saturadas que, a la larga, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, tiene bastantes calorías, lo cual, podría producir sobrepeso y todos los trastornos que esto ocasiona si se consume todos los días.

La buena noticia es que la manteca se puede sustituir por otros aceites más saludables. La mayonesa, en su presentación clásica y la que usan la mayoría de puestos de esquites, no presenta mayores riesgos si se come una pequeña cantidad al día.

Es considerada como grasa monoinsaturada, cuya importancia está en que, al igual que las grasas poliinsaturadas, se debe priorizar su consumo, como lo señala la Guía de Alimentos para la Población Mexicana elaborada por la Secretaría de Salud (Ssa).

Sin embargo, consumirla en cantidades que rebasan los límites recomendados y muy seguido podría producir problemas cardiovasculares, sobrepeso y los efectos que ambas consecuencias presentan.

Por último, el queso, que casi siempre se usa panela o queso blanco. No presenta un gran riesgo al ponerlo en tu esquite, debido a que es una cantidad pequeña. María Purificación González González, profesora adjunta del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de la Facultad de Farmacia, en la Universidad CEU San Pablo, recomienda los siguiente:

Se sugiere que en los quesos curados no se excedan los 40 gramos al día, y los frescos, hasta 100 gramos. Los efectos como sobrepeso, hipertensión, o padecimientos cardiovasculares debidos al exceso de grasas sucederían a largo plazo si en tu dieta el queso está presente en otras comidas. Lo mismo sucede con la mayonesa.

En general, comer un esquite no produciría un daño en tu organismo, sin embargo, debido a la composición en ingredientes que tiene puede que te afecte si lo consumes diario, por supuesto, teniendo en cuenta que en tus otros alimentos del día, también consumiste grasas. Por lo que se recomienda que, aunque sea difícil, limites el consumo de este delicioso antojito.



