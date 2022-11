Esta es la manera para desinfectar fresas que no querían que supieras

Uno de los pasos indispensables al momento de comer cualquier fruta como bayas, fresas o moras es desinfectarlas. Usualmente estas frutas pueden traer microorganismos dañinos para nuestro cuerpo; pueden estar sucias debido a los medios de transporte o almacenamiento antes de llegar a nuestras casas; o bien pueden tener restos de pesticidas.

El lavado y desinfectado es sumamente importante. Como se sabe, uno de los métodos más habituales y fáciles es con gotas de desinfectantes líquidos creados a base de plata ionizada. Estos son microbicidas hechos especialmente para verduras y frutas, y actúan en el agua.



Foto: Kai Pilger / Pexels

Otro de los métodos es la combinación de vinagre, bicarbonato de sodio y limón. Este funcionaría como un desinfectante natural si es que quieres un método más orgánico para tus alimentos.

El vinagre tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a detener la propagación de organismos dañinos o virus. El limón y el bicarbonato ayudan a controlar las condiciones para que estos seres no puedan prosperar en la fruta. Este método es otro de los más aceptados para desinfectar la comida.

De acuerdo a Tiktok

Algunos videos de la popular red social, dicen que basta con agregar algunas cucharadas de bicarbonato de sodio al agua para desinfectar tus fresas. Esto, aunque sí es capaz de limpiar tu comida, puede que no sea el mejor aliado para terminar con todos los posibles organismos o virus que se alojen en la fruta.



De acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad de ese país, “el bicarbonato no tiene poder desinfectante por sí mismo. Es un regulador de acidez y por lo tanto puede ayudar a crear un medio que no sea favorable al crecimiento de microorganismos”.

Esto quiere decir que, aunque es eficaz para limpiar la fruta, y parece que los microorganismos salgan de ella, en realidad no sucede así. El bicarbonato de sodio hace que la fruta no sea un organismo cómodo para que los microorganismos vivan, más no los elimina. Aunque sí es capaz de eliminar rastros de pesticidas.

La importancia de desinfectar tus frutas y verduras

Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú, explicó para el Ministerio Nacional de ese país, que existen patógenos e infecciones que podemos adquirir si no desinfectamos las fresas o este tipo de frutas.



Foto: Jane Doan / Pexels

La Cisticercosis, E.coli, Hepatitis A y la Giardia Lamblia, son algunos de los organismos que podemos adquirir si no limpiamos la fruta o verdura como se debe. Los síntomas comunes que podrían indicar enfermedades son náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza y fiebre. En casos más severos, el doctor Espinoza advirtió que se puede producir el síndrome de la malabsorción, produciendo cuadros de anemia, especialmente en los niños

Es por eso que sí o sí debes desinfectar tus alimentos de ser necesario, y seguir las indicaciones de expertos en alimentos pues, aunque suene muy fácil seguir videos de tiktok, quizás no son la forma más eficaz de cuidar tu salud.



