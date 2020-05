Puede que para Bárbara de Regil los plátanos no sean considerados como un carbohidrato, sin embargo, sí que lo son.

De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, un plátano de tamaño mediano, aproximadamente de unos 160 gramos, aporta 25 gramos de hidratos de carbono, es decir: carbohidratos.

Los carbohidratos son la "gasolina" del cuerpo, aquello que nos da energía para que nuestro organismo funcione correctamente. Prácticamente se pueden encontrar en todos los alimentos, aunque se recomienda consumir aquellos que se encuentran en los granos enteros y frutas.

Existen tres tipos de carbohidratos: azucares, fibra y almidón; los cuales, a su vez, se clasifican en dos categorías: complejos y simples.

Mientras que los azúcares son considerados como carbohidratos simples, los almidones y la fibra clasifican como carbohidratos complejos.

El plátano específicamente es rico en almidón, o sea, un carbohidrato complejo. La cantidad de almidón contenida en esta fruta depende mucho de su estado de maduración. Los plátanos verdes contienen mayor cantidad de almidón que los plátanos maduros, esto se debe a que los almidones, curiosamente se transforman en azúcares. "Los plátanos no maduros, son fuente de almidón resistente, un tipo de almidón que se mantiene íntegro durante la digestión lo que promueve la saciedad y favorece la microbiota (bacterias buenas alojadas en el intestino)", explica la nutrióloga Fernanda Alvarado.

No podemos definir al plátano únicamente como una fuente de almidón, no, es mucho más que eso. Esta fruta es rica en potasio, fibra, magnesio, vitamina B6 y hasta vitamina C.