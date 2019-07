Dinner in The Sky llega a la CDMX

¿Has escuchado sobre Dinner in The Sky? Sí, la experiencia en la que comes o cenas suspendido en una grúa a 45 metros de altura.

Seguramente conoces a alguien que fue o tu mismo ya has vivido la experiencia. Se trata de una empresa belga con presencia en más de 40 países alrededor del mundo que organiza comidas, cenas y hasta bodas suspendidas en el aire y con vista a increíbles paisajes.

En México tienen presencia desde hace más de cinco años, siendo el Dinner In The Sky más conocido el de Teotihuacán, aunque también han organizado eventos en Puerto Vallarta, Yucatán o Morelia; y ahora esta dinámica llegará a la Ciudad de México del 28 de noviembre al 28 de diciembre.



El Dinner in The Sly CDMX estará ubicado en Campo Marte, por lo que los asistentes gozarán de una vista privilegiada a la zona de Chapultepec y Paseo de la Reforma.

Quien quiera vivir la experiencia, podrá adquirir pases para desayuno, comida, cena (para ver el atardecer o de noche) e incluso, una experiencia de mixología. Los boletos ya están a la venta en la página oficial del evento y los precios van desde $2500, el desayuno hasta $2800 la cena al atardecer.