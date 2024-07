A finales de febrero de este año, José Moro, cabeza de la bodega Cepa 21 en Castrillo de Duero, Valladolid, España informó sobre asalto dentro de las instalaciones de sus bodegas. Este hecho tuvo como consecuencia el derrame de, al menos, 60 mil litros de vino. El presunto culpable, grabado en video por las cámaras de seguridad de la bodega, fue detenido hace unos días.

El 27 de junio de 2024, la Guardia Civil española reportó haber detenido a una mujer presuntamente responsable del derrame deliberado de la producción de Cepa 21, Horcajo y Malabrigo de la bodega española. Ante el avance del caso, para El Universal, José Moro nos cuenta su visión sobre el caso.

¿Cómo lograron identificar a la presunta culpable?

No tenemos idea de cómo sucedió el arresto de la mujer implicada en el ataque. La policía judicial tomó el caso y fue que llevaron a la culpable con las autoridades correspondientes, sin embargo, aún no hay sentencia, así que tampoco sabemos con detalle las consecuencias legales que tendrán las personas implicadas. Es grave, pero no sabemos si es un tema de cárcel o no, aún no se resuelve.

Aunque no podemos afirmar nada con seguridad sobre la motivación de esta mujer que conocemos por la forma de caminar y el aspecto físico, creemos que fue una especie de venganza por haberla cesado de sus funciones en la bodega quince días antes, verás: en época de vendimia, solemos contratar gente para que nos ayude con todo el trabajo que hay aquí, y sus funciones terminaron.

¿Cómo pudo burlar el sistema de seguridad?

Hay un sistema de seguridad integrado en toda la propiedad, tenemos la sospecha que ella, al tener acceso a los depósitos de vino, pudo clonar la llave de entrada para ingresar sin provocar la alarma. Además, no tenía luz, todo lo hizo a oscuras, por lo que tenía conocimientos.

Fue la sirena que se activó en los depósitos lo que hizo que nos diéramos cuenta de que algo sucedía esa noche. Eso hizo que no le diera tiempo de sabotear todo porque probablemente se asustó y actuó muy rápido. Abrió cinco depósitos, de los cuales, dos estaban vacíos, no dio tiempo de que abriera los veinte, quizá eso hubiera provocado el hundimiento de la bodega.

Seguridad había, estaban puestas todas las alarmas. Evidentemente, tuvimos que cambiar los protocolos de seguridad después, poner más cámaras, reforzar las puertas y demás. Debemos mejorar todo lo que sea posible, porque fue una desgracia.

Cepa 21 presenta su nueva imagen

¿Cómo ha resuelto el tema de haberse perdido casi toda una añada?

Es sacrilegio, un dolor moral muy importante, cuesta un año entero en llegar a esa producción y, como sabes, las cosechas son una vez al año. Pudo haber robado, pudo hacer mil cosas, pero tirar el vino, desperdiciarlo como hizo es un sin sentido. Cada año se tienen que hacer mil cosas para tener una buena cosecha. El trabajo de viticultores y el personal de la bodega quedó en el drenaje.

Monetariamente, también hubo una gran pérdida: el seguro estaba sobre el valor inmovilizado del vino, es decir, el valor que tenía en ese momento, o sea, alrededor de 60 mil euros. Lo importante es el valor final que, al trabajar el vino y ponerlo a la venta en el mercado, tendría un valor de venta de 2 millones y medio de euros, algo que no podremos recuperar.

No todo está perdido

En la base del depósito quedaron más o menos mil litros, fue lo poco que quedó de toda la producción, un resultado de mucha violencia. Nuestro plan es retomar este aspecto violento y convertirlo en algo hermoso, embotellando este vino para causas solidarias. Será en unos años, cuando estén listas, puede ser en subastas o cenas benéficas, ya veremos cómo, pero estamos seguros será para causas solidarias.

El futuro de Cepa 21

Vamos a seguir con nuestra forma de ser, trabajando, produciendo. Tengo mucho que agradecer a la gente que nos apoya, que nos ha mostrado su cariño, su solidaridad, no tenemos más que palabras de agradecimiento a estas personas y a la Guardia Civil por llevar a la próxima resolución del caso.

