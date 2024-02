La bodega de José Moro, en Castrillo de Duero, Valladolid, España, fue víctima de un presunto asalto la madrugada del domingo 18 de febrero. Según los primeros informes, las pérdidas de vino se valúan en más de 2 millones de euros.

Asalto en Bodegas Cepa 21. Foto: Instagram

Asalto en Bodegas Cepa 21

De acuerdo con un video capturado por las cámaras de seguridad de la bodega, una persona, todavía sin identificar, entró a los depósitos de vino para abrir las tuberías de tres estos y derramar todo el líquido posible.

Algunos primeros informes parecían apuntar a un robo, sin embargo, José Moro, dueño de la bodega, dijo para medios nacionales e internacionales que duda sobre este motivo, ya que la persona no se llevó bienes materiales, en cambio, parece que su único propósito fue sabotear toda la producción de vino posible.

Asalto en Bodegas Cepa 21. Foto: Instagram

Según Moro, solo una persona con conocimientos de la maquinaria pudo haber provocado este derrame, pues no es tan fácil como abrir una llave de grifo. Explica también, que intentó abrir dos depósitos más, sin embargo, estaban vacíos.

Los vinos perdidos

Asalto en Bodegas Cepa 21. Foto: Instagram

Aunque aún faltan más investigaciones, datos de EFE explican que los 60 mil litros de vino derramados, alrededor de 20 mil son de la marca de Horcajo, mientras que los otros 40 mil son de la añada 2023 de Malabrigo, y una gran parte de la producción de Cepa 21, todos vinos de alta gama.

Estos vinos, así como el Hito Rosado, también de la Bodega, iban a ser presentados a inicios de marzo en Barcelona. Pese a que los vinos estaban asegurados, la perdida económica asciende a 2.5 millones de euros, es decir, casi 46 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

La denuncia se llevó a cabo con las autoridades correspondientes en España, las cuales siguen investigando, principalmente, cómo pudo entrar a la bodega esta persona si todas las medidas de seguridad estaban activadas.

Aunque no hay un comunicado de prensa oficial, José Moro dijo para medios españoles que, aunque tienen sospechas de la autoría de este “sabotaje”, como le llaman, prefiere no decir nada más para no interferir con la investigación de las autoridades.

Bodegas Cepa 21 comercializa cuatro vinos: Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. Este lugar en Castrillo de Duero en Valladolid, España cumple 22 años en 2024, y es la bodega boutique de alto lujo de quien estuviera a cargo de las Bodegas Emilio Moro por 30 años, Tomás Moro.

