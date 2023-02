Cómo lavar los trapos de la cocina para eliminar gérmenes

Mantener la cocina limpia no siempre es una tarea sencilla. Cuando preparamos algo no solo ensuciamos trastes, también la estufa y las superficies. Por suerte seguro tenemos un trapo que es nuestro aliado cuando llega la hora de la limpieza. Pero cuidado, si no aprendes a lavarlo de la manera correcta, solo esparcirá bacterias que te ponen en riesgo.

Ya te hemos hablado de los riesgos de, por ejemplo, no cambiar la esponja para lavar los trastes con la frecuencia necesaria, pero quizá nunca te habías puesto a pensar que el trapo, a pesar de humedecerse con jabón y soluciones de limpieza, es un importante foco de gérmenes.

No lo tomes a la ligera, utilizar un trapo sucio, aunque a simple vista se vea en buenas condiciones, puede poner en riesgo tu salud y la de tu familia.



Imagen: Pexels

Trapos de cocina, un paraíso para las bacterias

Si amas tener tu cocina limpia seguro te aseguras de que todas las superficies queden sin rastro de comida cada vez que preparas algo. Pero quizá no te estás dando cuenta de que el trapo que utilizas en lugar de ayudarte en el proceso de higiene, llena todo de bacterias, algunas de las cuales pueden ser peligrosas. De hecho, un trapo de cocina es uno de los 10 objetos del hogar con más gérmenes.

Y es que uno de los riesgos más comunes en la cocina es la contaminación cruzada, es decir, que un alimento, traste o superficie se llene de bacterias a causa de otro. Por ejemplo, al usar la misma tabla de picar para el pollo crudo y los pepinos de la ensalada.

Precisamente por lo anterior es que aprender a lavar los trapos es importante.

La primera señal de que es hora de desinfectar e, incluso, reemplazar tu trapo de cocina es un olor. De hecho, es común que, a pesar de haberlo lavado, el mal olor permanece, lo que indica que hay bacterias.



Imagen: Pexels

Consejos para limpiar los trapos de cocina

Para acabar con olores, manchas y bacterias invisibles, la compañía Mapfre nos propone las siguientes opciones de limpieza:

Amoniaco. Coloca todos los trapos en un recipiente con agua y unas gotas de amoniaco. Es importante tener cuidado, pues se trata de una sustancia tóxica, por lo que debes usar guantes. Deja los paños unas horas en remojo, después llévalos solos a la lavadora y exprime para que queden libres de gérmenes.

Lavavajillas. Si cuentas con este electrodoméstico en casa deja que sus altas temperaturas te ayuden a desinfectar tus trapos de cocina. No obstante, debes tener cuidado de colocarlos preferiblemente en el cesto superior para que no se enganchen en las aspas del aparato.

Agua hirviendo. Esta es quizá la opción más sencilla, pero no por ello pierde efectividad. Tan solo prepara una olla con agua hirviendo y agrega detergente. Deja los trapos sucios durante 24 horas. Después lava con abundantemente agua y déjalos secar, de preferencia al sol.

Vinagre. Este es uno de los ingredientes limpiadores por excelencia. Lo mejor es que es agresivo con los microorganismos, pero delicado con los tejidos así que puedes poner a remojar tus trapos en un recipiente con vinagre y agua caliente. Luego de algunas horas, lávalos.

Bicarbonato de sodio. Otro ingrediente conocido por su nivel de desinfección. Para usarlo puedes agregar 3 cucharadas de bicarbonato en el recipiente de tu lavadora donde va el detergente y lavar con agua tibia. También puedes sumergirlos en una mezcla de agua tibia y bicarbonato y después lavar como lo haces regularmente.

Cloro. Este es un remedio común, aunque solo aplica para los paños blancos. Puedes hacer el proceso en la lavadora o a mano aunque la recomendación es después dejarlos bajo el sol para que se sequen y las manchas desaparezcan.



Imagen: Pixabay

Consejos al usar trapos de cocina

Ya te compartimos diversas técnicas para garantizar que tus trapos estén limpios y poder utilizarlos con confianza, pero para que duren más tiempo y, sobre todo, que no sean un foco de gérmenes sigue también estos consejos:

No utilices el mismo trapo para todo. Tienes que destinar alguno para manipular alimentos crudos, otro para los ya cocinados y uno más para la limpieza de superficies.

No te seques directamente las manos en el trapo si has manipulado alimentos crudos, lo mejor es lavarlas antes.

Desinféctalos frecuentemente, ya te dimos los mejores consejos al respecto, pero con respecto a la frecuencia, lo mejor es limpiarlos cada 24 horas.

Exprime tus trapos después de usarlos o lavarlos, pues la humedad atrae las bacterias.

Si no quieres desinfectar los trapos o hay mucha suciedad podrías utilizar servilletas desechables, pero, por ecología, esto no es recomendable para todos los días.

