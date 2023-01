Cómo desinfectar la esponja de los trastes sin cloro

Muchas veces pensamos que el agua y el jabón son suficientes para dejar nuestros trastes limpios. La realidad es que la esponja que utilizamos puede ser un foco de bacterias que no solo los deja sucios, aunque no lo veamos, sino que podría poner en riesgo nuestra salud, por ello es importante mantenerla en el mejor estado y desinfectarla, pero el cloro no es la única solución.

Uno de los errores más comunes que cometemos cuando se trata de esponjas es pensar que, por estar en constante contacto con el agua y el jabón se mantienen limpias. Lo cierto es que la humedad favorece la proliferación de bacterias que podrían dejar manchas, olores y virus peligrosos.

Lo peor es que la mayoría de los mexicanos cambian la fibra cada 3 o 4 meses lo que significa que no está en condiciones de uso. Por ello en esta ocasión vamos a enseñarte a desinfectarla y, lo mejor, sin utilizar cloro.

¿Cómo desinfectar la esponja para lavar los trastes?

Como ya mencionamos, el hecho de que la esponja esté en contacto con el jabón no evita que se llene de bacterias peligrosas para la salud, y si crees que el cloro es la solución cuidado, podría no ser una buena idea.



Aunque el cloro es un agente limpiador que potencia la desinfección, si se combina con jabón de trastes, y entra en contacto con tu piel, puede ocasionar comezón, ardor, urticaria y enrojecimiento. Lo que podría desarrollar enfermedades como dermatitis.

Y nos solo eso, mezclar jabón de trastes con cloro daña tus utensilios de cocina y, además contamina el agua.

Si no te has convencido debes saber que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al combinarse, ambos productos pierden su eficacia y, el cloro puede ocasionar problemas de salud pues es tóxico.

Pero entonces, ¿cómo desinfectar la esponja de los trastes? El portal Enséñame de ciencia nos propone estos tips:

- Usa el horno de microondas. Limpia la esponja para estar seguro de que no queda ningún resto de comida en ella, después colócala en un recipiente apto para el microondas y ponlo a trabajar a temperatura alta durante un minuto. No descuides la esponja pues podría quemarse. Deja que se enfríe bien, lava con jabón y enjuaga con agua tibia.

- Prueba con vinagre. Solo necesitarás un poco de vinagre blanco y un recipiente. Primero enjuaga la esponja para remover todos los restos de comida, después introdúcela en un recipiente lleno de vinagre y deja reposar durante 10 minutos, se eliminarán las bacterias y malos olores. Finalmente enjuaga con abundante agua.

La recomendación es realizar el proceso de desinfección por lo menos dos veces a la semana.



Y para evitar que la esponja se llene de bacterias procura enjuagarla después de cada uso con agua caliente; colocarla en una rejilla para que se seque más rápido, no la dejes en el agua; tirarla cuando tengan olor o comiencen a desmoronarse.

¿Cada cuánto hay que cambiar la esponja para lavar los trastes?

Aunque tu esponja esté firme y se vea en buen estado, de acuerdo con un artículo de la Universidad de Sonora, esta puede alojar millones de bacterias. De ahí la importancia de cambiarlas con frecuencia.

Si bien el tiempo de vida de una esponja varía según su material y hábitos de uso, la Universidad de Sonora señala que, con base en diversos estudios, lo más recomendable es cambiarla al menos cada 15 días para evitar infecciones y enfermedades.



Considera que los microorganismos comienzan a proliferar desde el primer uso, pero alcanzan una concentración preocupante al mes, por lo que su reemplazo debe ser en un máximo de 30 días.

