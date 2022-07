Chilangos crean el Heladito Fiu Fiu de caramelo y chocolate

Una de las razones por las que brilla México, incluyendo la capital del país, es por su ilimitada oferta gastronómica; ¿Quieres comida gourmet? siempre hay un restaurante así, ¿unas garnachas bien jugosas? sin problema, ¿helados? hay, y de sobra, incluso puedes encontrar los más originales como el "Heladito Fiu Fiu”.



Son pocos los establecimientos que ofrecen una propuesta diferente a la de la clásica paletería “cien por ciento mexicana”, pero hay casos especiales como el de la Heladería Escandón que ya se habían ganado un lugar en la CDMX con sus helados escultóricos sorprendentes y que ahora se unieron a uno de los trends de internet y lanzaron su “Heladito Fiu Fiu”.



Foto: TikTok/@heladeriaescandon

“Heladito Fiu Fiu”, un nombre bien merecido

Desde el pasado fin de semana la Heladería Escandón se subió al tren del Bebito Fiu Fiu de TikTok y bautizó a un helado como la famosa canción viral del momento y, ciertamente, le dieron al clavo.



Te presentamos al “Heladito Fiu Fiu”. Se trata de un cono de galleta clásico con bolas de helado de vainilla y chocolate, espolvoreado con chispas y bañado con caramelo de chocolate.

Muchos podrían pensar que es una combinación sin mucha ciencia y un nombre sacado de la manga, pero la letra de esta canción lo justifica:



En caso de que no sepas de qué estamos hablando, "Mi bebito fiu fiu" es un hit creado por los músicos Tito Silva y Tefi C que toma como base el beat de "Thank You" de Dido y cuya letra se inspiró en unos audios filtrados entre el expresidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra y Zully Ramírez del Castillo, donde de manera muy cariñosa Zully se refiere a Martín como “caramelo de chocolate” o “Mi bebito”.

El Ice Cream Bar más trendy de la ciudad

Christian e Ilian Castañeda fundaron la Heladería Escandón en 2015 y desde entonces no paran de crear verdaderas experiencias culinarias, ya sea por el esculpido de sus postres o por los nombres tan originales que les otorgan.



Foto: Instagram/@heladeriaescandonmx

Además del Heladito Fiu Fiu, esta heladería tiene una buena variedad de paletas, malteadas, cafés, bebidas frías y galletas. Todo lo que ofrecen está diseñado para ser único, como las paletas escultóricas de Baby Yoda ($68) o de Buzz Lightyear ($100), que son colaboraciones con Punksicles, su filial más artística.



Aunque el look de sus paletas y helados nos enamoran a primera vista, la otra estrella del lugar es su sabor pues utilizan flores y plantas, como lavanda o azahar, e ingredientes más clásicos como la vainilla o fresa. Además añaden los ya característicos ojitos de fondant en cada helado, lo que les da un toque de sabor característico.





Foto: Instagram/@heladeriaescandonmx

Gastronomía, arte y cultura pop en un mismo lugar

Desde que esta heladería lanzó una paleta de Baby Yoda y de las estaciones del metro, se ha vuelto todo un referente en redes sociales y cada temporada renueva su menú:



- Sus helados sencillos con ojitos cuestan 48 pesos y tienen todos los sabores clásicos.

- El Ponydark (un helado completamente oscuro) está de vuelta y cuesta 65 pesos.

- Baby Yoda de limón y Danonino, al igual que el Stormtrooper de vainilla van desde los 40 hasta los 75 pesos.

- Las galletas de Poni están en $20.

- Su variedad de cafés van desde los 40 hasta los 60 pesos.

- Las Creaciones Punksicles están a 65. Puedes comerte a David Bowie o hasta a Spider-Man.

- El Heladito Fiu Fiu cuesta alrededor de 68 pesos, pero apresúrate antes de que su estancia en la heladería termine.

¿Dónde está la Heladería Escandón?

Actualmente la heladería cuenta con 2 sucursales, una en la CDMX y otra en el Estado de México. Ambas abren todos los días de la semana, de 11:00 a 20:00 horas y cuentan con envíos a un máximo de 5 kilómetros a la redonda en Didi Food, Uber Eats y a través de su WhatsApp 55 4035 8953: Las direcciones son:



- Calle Celaya número 9, colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. CDMX. A unas calles el Metrobús Sonora de la línea 1.

- Circuito Circunvalación Poniente número 36, Ciudad Satélite, en Naucalpan de Juárez.



El costo de envío en la CDMX es de 60 pesos, mientras que para el Estado de México es de 80 en pedidos mínimos de 4 paletas.







