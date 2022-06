Chef que exhibió a influencer ofrece descuento en su restaurante

Hace unos días el chef mexicano Édgar Núñez exhibió a la influencer colombiana Manuela Gutiérrez, luego de que ella le propuso comer gratis en su restaurante a cambio de menciones en Instagram; pero tras este incidente, el cocinero ofreció un descuento del 50% en su menú con ciertas condiciones.

A través de su cuenta de Twitter, el chef Núñez revivió una idea que antes aplicaba en su restaurante: ofrecer un descuento para estudiantes de gastronomía.

“Solo para que sepan, tenemos un programa en SUD777 para alumnos de gastronomía que quieran venir a probar nuestro menú degustación. Esto con la finalidad de que vean lo que se hace en algunos restaurantes del país. Solo es posible los días lunes y martes, tiene un 50% de descuento”, tuiteó el chef.

A palabras de Édgar Núñez, esta promoción busca que los estudiantes, además de aprender a cocinar, aprendan a degustar comida. “No es que aquí sea el mejor lugar para comer pero alguna ayudada les damos a que vean cosas que tal vez en una escuela no lo van a poder ver, queremos transmitir y dejar algo en los estudiantes”, posteó.

Para poder acceder a esta promoción, necesitas hablar al número del restaurante, hacer reservación, notificar de qué escuela provienen y comprobar que son alumnos de una universidad o escuela de gastronomía.

Leer más: ¿Por qué no es bueno comer frente a la computadora?

Esta no es la primera vez que el chef ofrece algún tipo de apoyo, puesto que en otras ocasiones ofreció su restaurante a los estudiantes para que tuvieran conexión a internet.

El pleito con la influencer

El pasado martes 21 de junio, Édgar Núñez compartió la captura de pantalla del mensaje de Manuela Gutiérrez, quien le ofreció la opción de promocionar su restaurante en su cuenta de Instagram, no obstante, el chef rechazó la oferta con el siguiente mensaje: “ja, ja, ja, no sabía que tragar gratis era trabajar”.

Más tarde, la influencer comentó los acontecimientos a través de las historias de Instagram, y dejó en claro que había mandado mensaje al restaurante, mas no al chef.

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de ‘trabajo’, pero bueno la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, comentó.

Leer más: ¿Qué pasa si comes cilantro todos los días?

Luego Gutiérrez confesó que la propuesta que hizo no iba con la mala intención y le ofreció disculpas tras enterarse que había sido exhibida. “Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada uno tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, sentenció.

Días más tarde el chef publicó un tuit donde habló sobre los influencers. “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas”.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters