Green Rhino, de Richard Hart, que se encuentra en la Ciudad de México celebrará su primer aniversario este fin de semana, y llega al primer año con la obtención de un premio a nivel internacional.

La panadería del reconocido chef que está en la Colonia Roma recibió un premio de La Liste, una prestigiosa guía y sistema de clasificaciones gastronómicas a nivel internacional con sede en París.

"Después de un año de grandes esfuerzos, la panadería Green Rhino celebrará su primer aniversario este 28 de junio. Ha sido un año lleno de retos, pero también enormes gratificaciones. Ver a tantas personas frecuentar la panadería y disfrutar los productos a los que les ponen tanto esfuerzo ha hecho que todo valga la pena”; señaló Hart.

El ranking incorporó este año a las panaderías artesanales a la selección internacional de pastelería, y Hart, de Green Rhino, aparece en la categoría de Premio Especial a la Innovación en Panadería.

"Green Rhino estará celebrando con lo que más les gusta hacer: consentir a sus clientes, regalando una hogaza y un pan dulce a cada persona hasta agotar existencias. Mientras nosotros celebramos a esta panadería compartiendo datos curiosos de su historia y productos”, agregó.

Entre las delicias de Green Rhino está el pan pepita, que cuenta la historia del origen de su fundador como panadero Hart se lo dedicó a su mentora, pues fue el primer pan que aprendió a hacer cuando se volvió panadero.

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Este pan es uno que vendían en la primera panadería en la que trabajo llamada Della Fattoria. Hoy en día hornea este pan todos los días para recordarla.

“Ella era una mujer increíble y gracias a ella soy panadero hoy”, dijo Richard.

También están los tés de Green Rhino, que son elegidos y proporcionados por Henrietta Lovell, fundadora de Rare Tea Company y especialista en tés, además de contar con un menú en constante evolución, moldeado por el equipo, los clientes y la cultura de la CDMX.