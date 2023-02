Alimentos que no te rompen el corazón

En febrero el amor está en el aire y por ello puede ser el mejor momento de comenzar a cuidar tu corazón, y no nos referimos a no enamorarte de quien no te valora, sino de cuidar tu salud con los alimentos correctos.

La relevancia del tema es que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las enfermedades del corazón están entre las principales razones de muerte en México y una buena alimentación es clave para estar más saludables.

Por ello hoy vamos a hablarte de la dieta cardíaca, que es ideal para mantener la salud de tu corazón.

¿Qué es la dieta cardiaca?

De acuerdo con un artículo de Medical News Today, la dieta del mediterráneo y las vegetarianas obtuvieron la mayor evidencia de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Pero, a detalle ¿cuáles son los mejores alimentos para el corazón? esto dice la Asociación Estadounidense del Corazón:

Frutas y vegetales. Sabemos de su importancia para la salud en general, pero en este caso específico, se recomiendan porque los diferentes tipos de antioxidantes que los alimentos vegetales contienen ayudan a proteger el corazón. Además, son una buena fuente de fibra.



Los expertos recomiendan comer de 4 a 5 porciones de vegetales al día, pero no cualquiera, hay que limitar aquellos que contienen almidón como las papas y la calabaza.

Pescados. Contienen ácidos grasos omega-3 que tienen propiedades antiinflamatorias y son buenos para el corazón.

La AHA sugiere comer 2 porciones de pescado a la semana. Los que recomienda son salmón, arenque, trucha de lago, sardinas y atún blanco.



Granos integrales. La recomendación en este caso es limitar los granos refinados y comer cereales integrales que ayudan a proteger contra las enfermedades cardiovasculares y contienen fibra.

Las dietas para la salud cardiovascular incluyen de 2 a 3 tazas de nueces, semillas y legumbres todos los días. Sin embargo, dado su contenido calórico, se debe moderar su consumo.



Alimentos lácteos bajos en grasa. Es importante mencionar que se deben elegir aquellos que contienen menos grasa saturada, en este caso leche descremada y productos lácteos bajos en grasa.

Alimentos que dañan tu corazón

Por el lado contrario, Medical News Today, también nos ofrece una lista de alimentos que se deben evitar si queremos tener un corazón saludable.

Carne roja y procesada, debido a que es fuente de grasas saturadas.

Alimentos y bebidas endulzados con azúcar, especialmente los refrescos y las bebidas energizantes.

Alimentos procesados que contienen mucha azúcar, sal, grasas trans, grasas saturadas, aditivos y colorantes comestibles.

Carbohidratos refinados que carecen de fibra, puede causar resistencia a la insulina y aumento de peso, factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. En esta categoría entran el pan blanco, pasteles, bizcochos, masa de pizza y harina blanca.



Alcohol. Las mujeres no deben consumir más de una bebida por día y los hombres no más de dos.

Sal, debido a que puede aumentar la presión arterial alta y aumentar el riesgo cardiovascular.

