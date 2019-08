Alimentos que más engordan

Casi todos en algún momento hemos sentido que ese pantalón o camisa nos quedan más apretados porque engordamos. Cuando hablamos de este tema, un factor determinante son los alimentos, debido a que existen algunos que tienen mayor cantidad de calorías, azúcar o grasas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD, por sus siglas en inglés), las personas suben de peso cuando ingieren más calorías de las que queman con su actividad.

Un estudio publicado en The New Zeland Medical Journal, muestra una lista de alimentos no esenciales, ricos en energía y nutricionalmente deficientes, llamados alimentos NEEDNT (por sus siglas en inglés) que, por lo tanto, engordan más si se consumen en exceso.

Aquí en Menú, te mostraremos algunos de los alimentos de esta lista.

Bebidas azucaradas

Entre las bebidas que tienen mayor cantidad de azúcar están las alcohólicas, energéticas, jugos de fruta, bebidas en polvo, refrescos regulares y leches saborizadas. Los investigadores recomiendan sustituir éstas por agua simple, refrescos bajos en azúcar y jugos de fruta fresca.

Grasas

De acuedo con nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado, las grasas que más engordan son las que también afectan la salud del corazón y tienen relación con desordenes metabólicos, estas son las hidrogenadas que suelen añadirse a productos industrializados como el pan, ya sea dulce o de caja. Otro tipo de grasas que más engordan son las saturadas, que se encuentran en la crema, la mayonesa y los aderezos.

Alimentos fritos

Como las papas a la francesa, los churros y las donas. Recomiendan comer alimentos asados, a la parrilla u horneados.

Postres

Como galletas, helados, fruta enlatada en almíbar y pasteles; es preferible consumir fruta fresca y de temporada, helados de yogur natural y/o bajo en grasas y gelatinas sin azúcar añadida.

Carnes procesadas

El chorizo, las salchichas, el salami, el jamón y el tocino son un ejemplo de las carnes procesadas que tienen un alto contenido de grasa y sodio, por lo que Fernanda Alvarado recomienda sustituir estos alimentos por proteínas magras como el pollo, los quesos que no se derriten y el atún.

Azúcares

Entre los alimentos que podemos encontrar en este apartado se encuentran la leche condensada, miel procesada, mermeladas industriales, azúcar (agregada a bebidas) y dulces.

Según las recomendaciones de la Clínica Mayo, el reducir las calorías y adoptar hábitos de alimentación más saludables es fundamental para superar el sobrepeso y la obesidad.

Además sugieren que los cambios en la dieta para tratar la obesidad deben incluir: sentirse satisfecho comiendo menos, elegir opciones de alimentos más saludables y restringir o reemplazar ciertos alimentos.

Recuerda, los alimentos en exceso no son recomendables y mucho menos los que son ricos en grasas y azúcares y carentes de nutrientes, así que es mejor consumirlos frecuentemente, muy de vez en cuando o cancelarlos por completo de la dieta.