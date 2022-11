9 alimentos no debes comer en ayunas

Comenzar el día con energía y sentirnos bien en las siguientes horas tiene mucho que ver con las elecciones que realizamos en la mañana, incluyendo los primeros alimentos que consumimos. De ahí la importancia de saber cuáles no son recomendados en ayunas.

Como explica la Secretaría de Salud, el desayuno es considerado la comida más importante del día debido a que los alimentos que se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno derivado de las horas en las que se está dormido; además precede a las horas del día en las que se usualmente se realiza mayor actividad y, por lo tanto, mayor gasto de energía.

Por ello es tan relevante hacer las elecciones correctas, para ayudar a nuestro cuerpo a arrancar y mantenerse saludable a lo largo del día.

La importancia de un buen desayuno

Antes de darte la lista de los alimentos que debes evitar con el estómago vacío vamos a convencerte sobre la importancia de un buen desayuno.



La primera recomendación en ese sentido es comer el primer alimento una hora después de despertar para no prolongar el ayuno que no solo puede ocasionar problemas gastrointestinales sino sensación de irritabilidad, desgano, falta de concentración y mareos.

Es una comida que no debe saltarse, en especial en personas en desarrollo pues los niños y adolescentes que desayunan adecuadamente tienen un mayor rendimiento tanto físico como intelectual.

Y, sin importar la edad, las personas que no desayunan tienen una mayor probabilidad de presentar obesidad debido a que se someten a ayunos prolongados, y cuando se recibe la primera comida el cuerpo responde acumulándola como reserva de energía, explica la Secretaría de Salud.

Otro factor negativo es que, de acuerdo con un estudio publicado en Psychonomic Bulletin & Review, el hambre afecta la habilidad de tomar buenas decisiones, eligiendo la gratificación instantánea sobre las metas a largo plazo.

Finalmente te compartimos que un desayuno óptimo es aquel que aporta del 20 al 25% del requerimiento de calórico diario, además de contribuir a que se logre una ingesta de nutrientes adecuada de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas.

Qué alimentos no debes comer en ayunas

Ahora que conoces la importancia del primer alimento del día, debes saber que hay algunos no recomendados, entre ellos, los siguientes:

Frutas cítricas. A pesar de que son muy nutritivas y socorridas por su gran cantidad de nutrientes, sobre todo vitamina C, frutas como las naranjas, guayabas, toronjas y mandarinas, contienen ácido cítrico que puede producir agruras, gastritis y úlceras, según un estudio del National Food and Nutrition Institute de Polonia.



Picante. Sabemos que en México esto no es una buena noticia, pero lo mejor es que evites comer picante en ayunas pues, de acuerdo con Judith Torrell, dietética especialista en Obesidad y Patologías Digestivas en canalSALUD, el consumo de comidas picantes puede perjudicar la mucosa del tracto gastrointestinal propiciando náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, diarrea y hemorroides.

Dulces. Puede que después de horas de ayuno se te antoje algo dulce al despertar, pero trata de evitarlo pues si consumes alimentos altos en azúcar aumentará notablemente la producción de insulina dificultando las funciones del páncreas lo que, a largo o medio plazo, podría desencadenar diabetes. Eso incluye los cereales industriales que, además, te darán una sensación de saciedad muy corta.

Pan dulce. Siguiendo un poco con el punto anterior el pan dulce no es una buena elección no solo por su contenido de azúcar sino por su levadura que irrita las paredes del estómago y produce gases

Embutidos. Si acostumbras acompañar tus huevos con salchichas, tocino o chorizo, malas noticias, estos contienen una gran cantidad de grasa que el estómago no podrá digerir bien por las mañanas. Lo mismo sucede cuando se trata de antojitos fritos, tan comunes en México, que son muy pesadas y hacen trabajar de más a tu hígado.

Plátano. Puede parecer una opción práctica y nutritiva pero en ayunas podría afectar al corazón ya que el magnesio que contiene se absorbe rápidamente y como resultado se aumenta la carga del sistema cardiovascular.



Jitomate. La razón en este caso es que, al mezclarse el ácido tánico que contienen con los jugos gástricos en el estómago en ayunas se aumenta su acidez y puede causar úlceras gástricas y reflujo de acuerdo con un estudio de la Universidad de California.

Pepinos. Como aún no hay suficiente cantidad de jugo gástrico el estómago tardará mucho en destruir los ácidos de los pepinos provocando malestar estomacal.

Yogur y lácteos en general. No es que no se puedan consumir o hagan algún daño, la razón es que el ácido clorhídrico de nuestro estómago elimina las bacterias presentes en estos productos lácteos por lo que se anula su nivel nutricional, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México.

Cabe decir que sí es posible comer alguno de estos alimentos en el desayuno, pero solo una vez que tu estómago ha recibido algo más saludable, como un plato de avena. Y que, al final, lo más importante es aprender a escuchar a tu cuerpo para saber qué te hace sentir bien y qué no.

Tips de alimentación con el estómago vacío

Lo mejor es que evites los alimentos de la lista mencionada, pero también te proponemos algunos tips para que mejorar tus hábitos:

Toma tus suplementos después de comer. Si acostumbras consumir algún suplemento alimenticio lo mejor es tomarlo después de tus alimentos. Si los ingieres en ayunas podrían irritar tu estómago y su efecto podría ser menor.

No bebas alcohol en ayunas. Esto parece obvio pero, si por alguna razón te parece una buena idea, considera que el alcohol reduce el azúcar en la sangre y, como no has comido nada, estos ya serán bajos, así que te pones en riesgo.



Por la mañana elige alimentos naturales, si no resistes la tentación de productos como pastelillos procesados, espera lo más tarde que puedas para evitar, con el paso del tiempo, la sensación de ansiedad.

Es mejor comer las frutas enteras que en jugos pues estos contienen más azúcares y una menor cantidad de fibra.

Aunque muchos aman su taza de café por la mañana, procura que no sea lo primero que llegue a tu estómago pues la cafeína puede provocar reflujo, náuseas y malestar estomacal general debido a que, según un estudio realizado por el Kameda Medical Center Makuhari de Japón, se aumenta la acidez del estómago.

